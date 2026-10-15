Aduana Regional de Antofagasta detecta potenciador sexual falsificado que tiene alerta del ISP por riesgo para la salud

La Aduana Regional de Antofagasta detectó un contrabando de 798 sachet de 10 mililitros del potenciador sexual Vitafer-L, comercializado como suplemento alimenticio, pero que contiene un peligroso componente que ya fue alertado por el Instituto de Salud Pública (ISP).

El director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero, destacó la labor de los equipos que participan en estas acciones de control, orientadas a detectar mercancías que incumplen la normativa vigente y prevenir su circulación.

“Los resultados de estas fiscalizaciones reflejan la importancia de mantener controles permanentes sobre las mercancías que circulan por la región, tanto en las rutas como en los envíos por encomienda. Este trabajo permite detectar productos que pueden representar riesgos y contribuir al cumplimiento de las disposiciones legales”, señaló.

El Vitafer-L es un potenciador sexual sobre el cual el ISP emitió una alerta de medicamentos por comercializarse como suplemento alimenticio pese a corresponder a un producto farmacéutico falsificado.

De acuerdo con la alerta sanitaria, el producto contiene tadalafilo, principio activo utilizado en medicamentos registrados para tratar la disfunción eréctil y que se comercializan bajo condición de venta con receta simple.

El ISP advirtió que la presencia de este componente no está declarada en el etiquetado y que el producto carece de la autorización sanitaria correspondiente, por lo que puede representar riesgos para la salud.

Desde abril del 2025 la autoridad sanitaria recomienda a la población abstenerse de adquirir o utilizar Vitafer-L y denunciar su comercialización. Asimismo, advrtió sobre los riesgos de comprar productos que se ofrecen como suplementos alimenticios sin contar con las autorizaciones correspondientes.

(Imagen: Aduanas)

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