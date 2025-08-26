Adolescente de 16 años fue asesinado por un balazo en la cabeza en Coronel: atacante se dio a la fuga

El Equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentran investigando el asesinato de un adolescente de 16 años, cometido en las últimas horas en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

De acuerdo a los antecedentes policiales el crimen ocurrió la noche del lunes en la intersección de las calles Maitén y Belén, al interior de la población Gabriela Mistral.

La fiscal Carolina Somorrostro confirmó que el joven -aún no identificado- fue alcanzado por un proyectil balístico en la zona occipital del cráneo, con aparente salida de impacto.

El atacante, quien se movilizaba en una motocicleta, se dio a la fuga y su identidad permanece desconocida.

Las autoridades han desplegado diversas acciones para esclarecer el crimen. “Estamos revisando registros de cámaras, empadronando testigos, además del trabajo propio del sitio del suceso”, señaló la fiscal Somorrostro.

