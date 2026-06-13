Adjudican concesión de US$ 821 millones para tramo Río Bueno-Puerto Montt

La modernización de uno de los principales corredores viales del sur de Chile dio un nuevo paso luego de que este sábado se publicara en el Diario Oficial el decreto que adjudica la concesión del tramo Río Bueno-Puerto Montt de la Ruta 5 a la empresa Intervial Chile S.A.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, contempla una inversión aproximada de 821 millones de dólares destinada a intervenir 129 kilómetros de la Ruta 5 Sur mediante una serie de mejoras en infraestructura y seguridad vial.

Entre las principales obras se considera la ampliación a terceras pistas en cerca de 79 kilómetros, la construcción de nuevos enlaces y atraviesos, 147 kilómetros de calles de servicio y 33 kilómetros de ciclovías, además de otras intervenciones que beneficiarán a más de 530 mil habitantes de la Región de Los Lagos.

El proyecto abarcará las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro y Purranque, en la provincia de Osorno, además de Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt, en la provincia de Llanquihue.

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó la rapidez del proceso y afirmó que "la publicación en el Diario Oficial de la adjudicación de este proyecto a poco más de dos meses desde que se realizara la apertura de ofertas económicas, contrasta con la amplitud de plazos que estábamos acostumbrados en los últimos años, con hasta ocho meses de espera en su tramitación".

La autoridad agregó que "la celeridad en los procesos permite en este caso asegurar la continuidad operacional de una de las principales vías estructurantes del sur de Chile, antes del término de la concesión vigente".

Además de las nuevas pistas, la iniciativa contempla la rehabilitación de la infraestructura existente, la construcción de pasos desnivelados, pasarelas, paraderos y circuitos peatonales, junto con mejoras en iluminación, drenaje y seguridad vial.

El plan también incorpora cámaras de televigilancia conectadas con las policías, nuevas áreas de servicio y emergencia, espacios para la venta de productos típicos e implementación del sistema de cobro electrónico "Multi Lane Free Flow", con el objetivo de modernizar la operación de esta importante vía del sur del país.

PURANOTICIA