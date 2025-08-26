Accidente fatal en Concepción: Investigarán caída de trabajador desde edificio en construcción

Un trabajador de 45 años perdió la vida este martes luego de caer desde un edificio en construcción ubicado en pleno centro de la ciudad. El hecho, que se presume como un accidente laboral, motivó un amplio operativo de emergencia y la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

El accidente se registró en calle Lautaro, entre Freire y Maipú, donde la víctima realizaba labores en el décimo piso de la estructura. De acuerdo con los primeros antecedentes, el trabajador habría perdido el equilibrio y cayó al vacío, falleciendo de manera instantánea producto del impacto.

Tras conocerse la emergencia, al lugar concurrió personal de Carabineros, quienes acordonaron la zona y dispusieron el corte de tránsito por varias horas para facilitar el trabajo de los equipos especializados.

Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI se trasladó hasta el sitio del suceso con el fin de realizar los peritajes correspondientes y establecer si existieron responsabilidades en materia de seguridad laboral. En paralelo, funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) procedieron al levantamiento del cuerpo.

El trágico accidente generó conmoción entre trabajadores y transeúntes que circulaban por el sector céntrico.

