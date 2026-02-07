Accidente fatal en Cochamó deja tres muertos y dos lesionados

Un grave accidente de tránsito se registró el pasado viernes en la comuna de Cochamó, en la Región de Los Lagos, dejando un saldo de tres personas fallecidas y dos personas lesionadas de gravedad, luego de que un vehículo menor cayera al Estuario del Reloncaví, en un hecho que generó profunda conmoción en la zona.

El siniestro ocurrió en la Ruta V-69, vía que conecta las localidades de Cochamó y Río Puelo, cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del automóvil, desviándose de su trayectoria y precipitándose a las aguas del estuario, en un sector de difícil acceso.

Según antecedentes preliminares entregados por Bomberos de Chile y personal de emergencia, las víctimas fatales serían visitantes de la zona, quienes se encontraban de paso por la comuna al momento del accidente. Producto del impacto, varias personas quedaron atrapadas al interior del vehículo.

Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo de rescate, con la participación de buzos especializados, voluntarios de Bomberos y equipos de emergencia, quienes trabajaron intensamente en la recuperación de los cuerpos desde el estuario. En tanto, una persona logró ser rescatada con vida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Este trágico suceso ocurre a pocos días de finalizadas las labores de búsqueda de seis tripulantes tras un naufragio en el mismo estuario, lo que mantiene a los organismos de seguridad en máxima alerta. Las autoridades policiales llamaron a extremar las precauciones al transitar por la Ruta V-69.

