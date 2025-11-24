Accidente de tránsito permite lograr la mayor incautación de marihuana en la región de Antofagasta: 4 toneladas de marihuana

Las incautaciones de drogas siguen al alza en la región de Antofagasta, que se encamina a tener un año histórico en este tipo de procedimientos. Ahora, más de 4 toneladas de marihuana –que eran transportadas con rumbo a la zona central– fueron incautadas por Fiscalía y Carabineros en la ruta B-710, en el sector conocido como cuesta Paposo.

El ilícito quedó al descubierto tras el volcamiento de un camión en una zona de curvas de la citada carretera, accidente donde el conductor del vehículo pesado, de nacionalidad chilena, falleció a consecuencia de las serias lesiones sufridas.

Apenas reportado el hecho, se dispusieron una serie de diligencias a cargo de Carabineros del OS7, con el fin de establecer el origen de la carga y otros posibles participantes en el delito, acciones que hasta el momento se mantienen activas y sin detenidos. Se trata de la mayor incautación de marihuana realizada en la región de Antofagasta y, posiblemente, una de las mayores registradas a nivel nacional, lo que confirma la relevancia que tiene esta zona en la lucha contra el narcotráfico en Chile.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, comentó que "es una incautación de una magnitud que escapa a lo que estábamos acostumbrados, hablamos de 192 sacos con droga (4.150 paquetes) que iban al interior de un camión que se dirigía al sur del país. En total, son 4.059 kilos de marihuana. Si consideráramos la venta por kilo, esta droga estaría avaluada en unos 8 mil millones de pesos, es decir, estamos en presencia de un enorme cargamento que estaba circulando por nuestras rutas y cuyo destino era el mercado ilícito nacional".

RÉCORD

Con esta incautación, la cifra de drogas recuperada este año en la región de Antofagasta ya supera las 32,6 toneladas, y si se considera lo incautado desde octubre de 2023 a la fecha (25 meses), el resultado bordea las 60 toneladas, con un promedio de 2,4 toneladas de drogas al mes.

CONTROLES

Por su parte, el jefe de Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre, aseguró que "hoy el narcotráfico posee una importante logística y recursos que les permite movilizar grandes cantidades de drogas en un solo envío".

En este caso en particular, lo más probable es que la organización criminal propietaria de este cargamento haya optado por la cuesta Paposo para eludir controles que se estaban realizando en otras carreteras, con el consiguiente resultado fatal para el conductor, quien pereció debido a una falla en el sistema de frenado del camión.

Montre recalcó finalmente que los controles y fiscalizaciones se mantendrán activos en todos los niveles, en atención que esta época del año, cercana a las fiestas de fin de año y la temporada estival, son más activas en términos del movimiento de drogas.

Cabe señalar que actualmente están en curso distintas diligencias para dar con el paradero de otros posibles partícipes del tráfico, por cuanto es usual que este tipo de movimientos se realicen con escoltas y puntas de lanza, los cuales, en este caso, pudieron darse a la fuga tras el accidente del camión.

IMÁGENES

PURANOTICIA