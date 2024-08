Académico explica por qué el avistamiento de una ballena y su cría en la costa de Concón es "inusual"

Un adulto y una cría de ballena fueron avistadas en las costas de Concón, cuyos registros audiovisuales se han hecho virales en redes sociales. Se trata de dos ejemplares de la especie “franca austral”, que puede pesar unas 45 toneladas, mide entre 10 y 20 metros y habita en Oceanía, Sudáfrica, Argentina y Chile.

Juan Höfer, académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, indicó que no es común verlas tan cerca de la costa donde fueron captadas.

“Es una especie que durante los meses de verano, desde noviembre hasta marzo, baja a las aguas Antárticas para alimentarse, aprovechando la gran concentración de krill. Eso les permite obtener mucha energía y luego, cuando concluye la estación, regresan de vuelta a las latitudes que habitan el resto del año para reproducirse”, sostuvo el profesor.

La ballena franca austral habita “en todo el Hemisferio Sur a lo largo de una banda de latitud entre los 20 y 60 grados sur, por ejemplo en el Océano Pacífico, frente a las costas chilena y peruana”, indicó.

El académico indicó que no se trata de un avistamiento común porque no hay muchos individuos, ya que se encuentra en estado crítico de conservación. “La población no es muy abundante y por lo general no están tan cerca de la costa, a excepción de este caso”, agregó.

En ese sentido, Höfer sostuvo que el avistamiento del ejemplar junto a una cría es una buena señal en miras a preservar la especie.

VIDEO:

(Video: @Benjavalenzuelawallis)

PURANOTICIA