A 20 suben las víctimas de incendios forestales en Ñuble y Biobío identificadas por el SML

El Laboratorio de Genética del Servicio Médico Legal de Concepción confirmó la identificación positiva de tres nuevas víctimas de los incendios forestales registrados en las regiones del Biobío y Ñuble, proceso que se concretó mediante análisis de ADN.

Según el último balance por la emergencia, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó a 21 personas fallecidas: 20 en la región del Biobío y una en el Ñuble.

A través de un comunicado, el organismo informó que “con estas identificaciones, suman 20 las personas fallecidas identificadas a la fecha: seis mediante cotejo de huella dactilar y 14 a través de análisis genético”.

Desde el SML indicaron que “se ha completado la identificación de los primeros fallecidos tras la tragedia, restando únicamente la identificación de la última víctima encontrada el miércoles, cuyas muestras se encuentran actualmente en proceso de análisis en el laboratorio de genética del SML Concepción”-

Paralelamente, el Servicio Médico Legal informó que el trabajo en terreno ha sido reforzado con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales y técnicos provenientes de las sedes de Concepción, Valparaíso y Santiago.

A ellos se sumaron dos antropólogos y una arqueóloga de la Unidad de Casos Complejos del organismo forense metropolitano, totalizando 14 personas desplegadas para apoyar las labores de identificación y peritaje.

PURANOTICIA