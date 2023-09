8% del FNDR: Core de Valparaíso aprobó recursos por más de $3.300 millones para 543 proyectos culturales, deportivos y de seguridad

Una semana después de vivida una de las sesiones más álgidas que recuerda el Consejo Regional (Core) de Valparaíso durante el último tiempo, finalmente se aprobaron los recursos por más de $3.300 millones para financiar 543 proyectos correspondientes al 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), destinado a iniciativas de cultura, deporte, seguridad ciudadana, social y medio ambiente.

La polémica se instaló debido a una modificación realizada el año 2022 por el Gobierno, que decidió eliminar de los requisitos de las bases del concurso que las organizaciones sociales, corporaciones y/o fundaciones interesadas en participar tuvieran al menos dos años de antigüedad. No obstante, una vez que explotó el caso «Convenios», el Ministerio de Hacienda echó pie atrás y volvió a poner los dos años de antigüedad como requisito para participar de este concurso en todas las regiones del país.

Pese a ello, en la sesión de la semana pasada se presentó ante el Consejo Regional un listado con organizaciones, corporaciones y/o fundaciones con menos de dos años de antigüedad, lo que –de aprobarse– podría haber generado un serio problema con Contraloría. Pero además se detectó que uno de los proyectos que postulaba a los fondos del 8% del FNDR era de la Fundación ProCultura, una de las entidades que está en el ojo del huracán en el marco del caso «Convenios».

Es así como hace siete días se instalaron dos tesis sobre la mesa: una desprolijidad de parte del equipo de asesores del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; o, bien, hubo negligencia para intentar traspasarle fondos públicos a organizaciones con menos de dos años de antigüedad, tal como lo indicó el core John Byrne, del Partido Republicano: "El proyecto claramente estaba mal evaluado, lo cual me lleva a decir que probablemente hubo alguna negligencia", afirmó el consejero.

Con el ambiente totalmente crispado, se decidió dar una semana de plazo para volver a analizar esta cartera de proyectos; esta vez, excluyendo del listado las iniciativas cuyas entidades responsables tuvieran menos de dos años de existencia. Es así como se aprobaron los recursos por $3.300 millones ($3.343.237.284) para financiar 543 proyectos relacionados a cultura, deporte, seguridad ciudadana y medio ambiente.

En específico, la distribución de estos proyectos por provincia fue la siguiente: Valparaíso, con 153 proyectos, equivalentes a $973.715.379; San Felipe, con 78 proyectos, por $433.983.687; Marga Marga, con 76 proyectos ($475.581.419); Quillota, con 71 proyectos, por $448.951.531; Petorca, con 53 proyectos ($327.302.591); Los Andes, con 52 proyectos, equivalentes a $318.966.599; San Antonio, con 51 proyectos, por $298.248.086; Isla de Pascua, con 9 proyectos, correspondientes a $66.487.992.

El presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deportes y Recreación del Consejo Regional de Valparaíso, core Ricardo Aliaga, señaló tras la sesión del pleno que “estamos muy satisfechos por haber aprobado 543 proyectos para las organizaciones sociales de las distintas provincias de nuestra región, en forma transversal, lo que las vienen a robustecer en sus distintos quehaceres”.

Por su parte, el core Manuel Millones valoró la aprobación indicando a Puranoticia.cl que "estas iniciativas, sin lugar a dudas, serán de alto impacto en las comunidades y da cuenta de la importancia que tiene este fondo, con aportes del Gobierno Regional, en actividades culturales, deportivas, de medio ambiente, social y de seguridad ciudadana".

El consejero complementó su respuesta manifestando que "a raíz de la corrupción de fundaciones, el Ministerio de Hacienda estableció una limitante: revertir la circular que eliminó la exigencia de los dos años y por estos actos que afectan la fe pública, mal usando fondos públicos y pese a que las bases avaladas por las disposiciones establecidas permitieron postular a instituciones con menos de dos años, estas organizaciones debieron ser declaradas no admisibles por la circular 20 de la Dipres que revirtió la autorización del 2022, lo cual es muy injusto para estas organizaciones que hicieron el trabajo y postularon de buena fe. En tal sentido, se hizo una apelación a la Dipres para que esa norma no afecte a las organizaciones comunitarias que postularon a este fondo concursable que no supera los $8 millones".

Luego, la core Tania Valenzuela expuso a Puranoticia.cl que "estamos muy contentos porque hoy el Consejo Regional logró la aprobación unánime de las iniciativas que participaron de este fondo concursable del 8%, donde participaron más de 1.500 organizaciones, adjudicándose finalmente 543 proyectos, que se van a desarrollar en ámbitos de deporte, cultura, seguridad, medio ambiente y de carácter social".

La representante de la provincia de Valparaíso consideró también que estas iniciativas "van a tener un gran impacto a nivel comunal y regional, desarrollando talleres y distintas actividades durante los próximos ocho meses en la región de Valparaíso".

Por último, el gobernador regional y presidente del Core de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, destacó que "el fondo concursable del 8% es muy esperado por parte de las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito del deporte, la cultura, la seguridad, en lo social, en lo ambiental. Se recibieron más de 1.500 postulaciones y hemos logrado aprobar 543, con un monto total superior a los $3.300 millones".

PURANOTICIA