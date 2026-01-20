28 incendios forestales se mantienen en combate y más de 44 mil hectáreas han sido consumidas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un nuevo balance sobre los incendios forestales que afectan al país.

A través de sus redes sociales, Conaf detalló que a las 21:00 horas de este martes, existen 28 incendios en combate.

En la región del Maule, se mantiene el incendio "Curacura" en la comuna de Retiro, que ya ha afectado 30 hectáreas.

En la región de O'Higgins se encuentra el incendio "Camino Las Lomas" en la comuna de Mostazal, que lleva una superficie de 36,7 hectáreas.

En tanto, toda la región de La Araucanía se encuentra con Alerta Roja. El siniestro "Conoco Chico" en la comuna de Temuco ha afectado 400 hectáreas.

En la comuna Nueva Imperial, el incendio "Bolilche" ha consumido 668 hectáreas. El siniestro "Lingue Bajo", comuna de Lumaco, el fuego ha afectado 350 hectáreas.

El incendio "Santa Cruz", comuna de Collipulli, ha consumido 657 hectáreas, mientras que en Angol el fuego ha dañado 1.945.

En la región del Biobío, que se encuentra con Alerta Roja, los incendios "Trinitarias" y "Rancho Chico" en la comuna de Concepción han consumido 15.260 y 7.070 hectáreas, respectivamente. En la comuna de Laja el incendio "Rucahue Sur" ha destruido 4.123 hectáreas.

En la región de Ñuble, que también se encuentra con Alerta Roja, el incendio forestal "Rahuil Bajo", comuna de Ranquil, lleva una superficie de 500 hectáreas, mientras que el siniestro "Monte Negro", comuna de Quillón, ya ha afectado 1.500 hectáreas.

Los incendios en la comuna de Ránquil y en Pinto han afectado 4.500 y 36,2 hectáreas, respectivamente.

