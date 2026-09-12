16 personas perdieron la vida en incendio que afectó a hogar de adultos mayores en Pitrufquén

16 personas perdieron la vida en medio de un incendio en el sector de Villa Comuy, en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.

Todo comenzó durante la noche del viernes, cuando un incendio afectó a una residencia de adultos mayores, el cual movilizó a compañías de Bomberos de Comuy, Pitrufquén y comunas aledañas, además de personal policial y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), de acuerdo a lo detallado por el general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de Carabineros.

Una vez controlada la emergencia, personal autorizado pudo hacer ingreso al inmueble, encontrando a las 16 víctimas fatales.

Según lo detallado por el fiscal Jorge Granada, producto del siniestro “fallecieron 16 personas, cuyos cuerpos fueron calcinados producto de las llamas, logrando en ese momento rescatarse a otros 10 adultos que estaban al interior por una dependiente que trabajaba en el centro”.

Ahora, la investigación deberá determinar las causas y el origen del fuego, mientras se realizan las labores correspondientes para poder identificar a los fallecidos.

PURANOTICIA