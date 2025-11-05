12 gendarmes detenidos deja operativo contra el narcotráfico en cárcel de Alto Hospicio

Un investigación conjunta entre Gendarmería, la PDI y la Fiscalía Regional de Tarapacá contra el narcotráfico en la cárcel de Alto Hospicio, culminó este miércoles en la mañana con 19 personas detenidas, 12 de ellas gendarmes.

Al respecto, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, informó que se trata de una banda "dedicada al tráfico ilícito de droga como delito principal, al interior del Centro de Detención de Alto Hospicio".

“Hoy se detuvieron a 19 personas, 12 de ellos son gendarmes, y vamos a pasarlos a control de detención por los delitos ya referidos para luego obviamente pedir su prisión preventiva si en los casos lo ameritan”, añadió.

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, declaró que “estamos efectuando día a día una limpieza de los malos elementos que contaminan la doctrina de la institución, desarrollamos labores de investigación criminal y de inteligencia cotidianamente”.

En tanto, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, afirmó que “se ha dado un golpe profundo a la corrupción y al crimen organizado que acechan a Gendarmería de Chile”.

“Aquí nosotros vamos a ser duros contra la corrupción, tolerancia cero con los corruptos que enlodan a la institución de Gendarmería y también vamos a limpiar de malos elementos a Gendarmería de Chile. Ese es el encargo del Ministro de Justicia, es el encargo también del Director Nacional y hoy día desde Tarapacá estamos dando un paso importante en esa dirección”, enfatizó.

PURANOTICIA