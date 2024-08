102 puntos de apoyo se han dispuesto en la región de Valparaíso para el proceso de postulación del Sistema de Admisión Escolar 2025

El viernes 2 de agosto comenzó el periodo regular de postulación en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2025, proceso que permite a las familias escoger y matricularse en los establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación Pública, de administración delegada o particulares subvencionados que sean de su interés.

El proceso de postulación, que termina el viernes 30 de agosto a las 14:00 horas, puede efectuarse a través de la plataforma sistemadeadmisionescolar.cl o acudiendo a los 102 puntos de apoyo dispuestos en la región, los que se encuentran en establecimientos educacionales, en los Departamentos Provinciales y en la Seremi de Educación.

Del mismo modo, durante la mañana del lunes 5 de agosto, el seremi Juan Pablo Álvarez se reunió con apoderadas en el punto de apoyo ubicado en la Secreduc, para “responder sus consultas y también les entregamos tips que pudieran aportar en este importante hito dentro de la trayectoria educativa de los niños y niñas. Es por eso que invitamos a todas las familias a visitar el sitio www.sistemadeadmisionescolar. cl o acercarse a los distintos puntos de apoyo presenciales que hay en la región para poder completar este importante proceso”.

Mary García comentó que “me quedó claro algunas dudas que tenía porque el año pasado lamentablemente mi hijo tuvo que quedarse sin colegio por las condiciones que necesitaba. Algunos colegios me lo rechazaron, incluso teniendo un programa de integración, y la verdad de las cosas, lo que habló el seremi, las dudas que yo tenía, él me las aclaró junto con la señorita que estaba con él. La verdad es que quedé muy conforme”.

Mariela Izquierdo, quien está postulando a su hijo a kínder, también fue al punto de apoyo ubicado en la Secreduc para “sacar una contraseña del RUT provisorio, porque yo soy extranjera, y actualicé la contraseña, y ahora puedo postular en el proceso de admisión escolar”. Respecto a la atención brindada por los monitores, afirmó que fue “súper fácil, súper rápido, muy amable, nos dan buena orientación, el joven es muy atento con cada uno de los apoderados brindándonos siempre la atención necesaria”.

Concuerda Jennifer Rojas, apoderada que también pudo resolver dudas en este punto de apoyo: “fue rápido, esperé un poco porque no tenía la clave del correo, pero me lafacilitaron muy rápido y luego me atendieron y fue todo chévere y pude tramitar lo que venía a hacer y me pudieron ayudar, así que cualquier duda vengan y ellos se lo van a resolver sin ningún problema”, añadió.

INSTRUCCIONES

El Mineduc recomienda seguir estos pasos al momento de postular a los establecimientos:

Ingresar a la plataforma en sistemadeadmisionescolar.cl, registrarse y revisar toda la información necesaria para postular. Buscar establecimientos en la vitrina(https://admision. mineduc.cl/vitrina-vue ) que sirve para revisar los datos de los proyectos educativos. Revisar los proyectos educativos, por ejemplo, sus datos del SIMCE, índices de desarrollo social y personal, infraestructura, actividades extraprogramáticas y ubicación geográfica de los establecimientos y elegir los que más se ajusten a sus necesidades y expectativas. Postular al menos a seis establecimientos, en orden de preferencia, para aumentar las opciones de obtener un cupo. Postular solo si necesitan un nuevo establecimiento, ya que, al quedar el estudiante asignado a uno nuevo, liberará el cupo de su establecimiento actual. Postular con calma, ya que el período de postulación estará abierto hasta el 30 de agosto, por lo que las familias tienen 28 días para postular, e incluso pueden modificar el orden de preferencias, agregar establecimientos o eliminar su postulación hasta que se cierre el proceso.

PURANOTICIA