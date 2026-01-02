Zoe se convirtió en la primera guagua nacida el 2026 en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar

No lo sabe todavía, pero Zoe, con 2 kilos 940 gramos de peso y 49 centímetros de talla, es la primera guagua nacida el 1 de enero en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar. Su mamá, Jessica Benavides, había sido trasladada en la madrugada desde Quintero debido a una crisis hipertensiva al finalizar su embarazo, lo que terminó con la celebración de fin de año en el pabellón de ginecología y obstetricia.

Jessica, con hijos de 12 y de 14 años, cuenta que este nacimiento fue distinto, con una mejor experiencia y un mejor trato para una pequeña que esperaban con mucha ilusión: “Estábamos contentos ya, que llegara luego. Hartos años de diferencia, doce años con mi hijo menor, con la Zoe. Así que vamos a ver qué pasa, qué nos tiene la vida preparada para esta pequeña”.

En el Hospital Dr. Gustavo Fricke, que atiende los embarazos más complejos de la red, así como las urgencias gineco obstétricas de la comuna de Viña del Mar, Quintero y Puchuncaví, el 13% de los pacientes hospitalizados son personas gestantes, y cada año se registran más de 2 mil nacimientos, de los cuales un 98% corresponde a partos.

El parto integral en el Hospital Dr. Gustavo Fricke funciona a través de un modelo de atención humanizado que se materializa en las salas de parto integral, donde la madre permanece en un solo lugar, privado e individual, desde el preparto hasta el postparto inmediato, acompañada por una persona significativa, donde cuenta con baño privado con ducha, música, aromaterapia, balones kinésicos y se favorece el contacto piel a piel con el bebé para fortalecer el apego madre-hijo. Esta estrategia, que incide en la salud mental y física de la madre y el hijo, está enfocada en el respeto por la autonomía de la madre y los procesos naturales del nacimiento.

Todo esto, sin descuidar los procesos clínicos de la atención, que permiten acceder a pabellones quirúrgicos de urgencia y atención del recién nacido en neonatología.

Como lo afirma la Jefa del Área de la Mujer, Dra. Mónica Molina, “nuestro servicio y la atención pública ha mejorado bastante, sobre todo las dependencias. No puedo decir nada sobre la calidad técnica, porque esa siempre la hemos mantenido, pero sí lo que tiene que ver con infraestructura, las salas de parto integral, que son individuales, por lo tanto, tener su acompañante durante todo el proceso, aunque termine, digamos, en una cirugía. Y por lo tanto, hemos sido elegidos por muchas pacientes para tener esta vivencia tan importante dentro de su vida, y, bueno, también hablar con respecto a que trabajamos en red y muchos casos que deben de ser resueltos por la alta complejidad de nuestra neonatología y nuestros especialistas en ginecología y obstetricia, que se deben derivar acá”.

El hospital ofrece visitas guiadas a parto integral para las personas gestantes que se controlan en la Atención Primaria de Salud local. Este modelo busca brindar una experiencia de parto más personalizada, segura y respetuosa, integrando a la familia en todo el proceso.

PURANOTICIA