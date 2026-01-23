Zapallar y Papudo enviaron 5 toneladas de ayuda a damnificados de incendios en el sur

Más de cinco toneladas de ayuda reunieron y trasladaron hasta el sur del país los municipios de Zapallar y Papudo, con el objetivo de apoyar a las comunas afectadas por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble.

Agua embotellada, alimentos no perecibles y elementos de aseo personal, fueron parte de los insumos entregados en Penco para continuar con un recorrido por distintas comunas que hoy enfrentan una de las emergencias más complejas de los últimos años y canalizar las ayudas mas urgentes, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, recordó que “los municipios sabemos cómo actuar con sentido de urgencia, por eso estuvimos en el sur, gracias también a la solidaridad de nuestros vecinos. Muchos alcaldes de esta zona se han visto completamente sobrepasados por la magnitud de esta tragedia, y nuestra presencia es para apoyar, pero también para decirles que no están solos”.

Por su parte, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, comentó que “ha sido muy duro ver cómo tantas familias lo han perdido todo, pero también ha sido profundamente alentador ver a alcaldes y equipos municipales que, pese al cansancio y a la dureza de la situación, siguen de pie, con esperanza y con la energía necesaria para iniciar el proceso de reconstrucción".

La ayuda entregada fue reunida gracias al trabajo conjunto de ambos municipios, en el marco de una campaña solidaria que continuará durante todo el verano. El objetivo es seguir colaborando con material escolar, de manera que los niños afectados por la emergencia puedan comenzar a reconstruir sus rutinas y ver cómo su vida cotidiana empieza a restablecerse.

