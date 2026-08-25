Zapallar suspende Fiesta Costumbrista de Catapilco por problemas de conectividad y la reprograma para el verano de 2027

La Municipalidad de Zapallar resolvió suspender la Fiesta Costumbrista de Catapilco prevista para Fiestas Patrias y trasladarla al verano de 2027, debido a las actuales restricciones de conectividad que enfrenta la comuna tras los daños provocados por las lluvias de julio y a la incertidumbre meteorológica de las próximas semanas.

La decisión fue adoptada como una medida preventiva para resguardar la seguridad de residentes y visitantes, y de esta manera evitar una mayor presión sobre una red vial que todavía opera bajo condiciones transitorias.

Uno de los puntos críticos continúa siendo la conexión entre Catapilco y La Laguna, actualmente restablecida mediante un puente mecano en la ruta E-462, mientras otros sectores de la comuna también mantienen modificaciones en sus accesos producto de los daños registrados durante el invierno.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, explicó que “sumar durante Fiestas Patrias el flujo asociado a una actividad de alta convocatoria implicaría una presión adicional sobre una red vial que todavía no recupera completamente su funcionamiento habitual”.

La decisión también consideró las condiciones meteorológicas previstas para las próximas semanas y el nivel de anticipación que requiere la organización de un evento de esta magnitud.

“La organización de la Fiesta Costumbrista requiere contratar servicios, instalar infraestructura, coordinar seguridad, disponer de personal y comprometer recursos con tiempo de anticipación. Frente a un escenario climático que todavía presenta incertidumbre, hemos optado por no avanzar en una operación de esa magnitud sin poder garantizar previamente las condiciones adecuadas para su desarrollo”, señaló Alessandri.

El jefe comunal agregó que "sabemos lo importante que es esta fiesta para Catapilco y para toda nuestra comuna, pero organizar un evento de esta magnitud exige que podamos garantizar condiciones adecuadas de acceso, seguridad y funcionamiento. Hoy tenemos una conectividad que todavía enfrenta restricciones y un escenario climático que no nos permite tener esa certeza. Por responsabilidad, hemos decidido reprogramarla para el verano, cuando esperamos contar con mejores condiciones y poder realizar la fiesta que Catapilco merece”.

La Fiesta Costumbrista será reprogramada para el verano de 2027, una vez que la conectividad se encuentre restablecida y existan condiciones adecuadas para recibir una convocatoria de esa escala.

La suspensión del evento, sin embargo, no dejará a la comuna sin actividades durante Fiestas Patrias. El Municipio organizará celebraciones por localidad, una fórmula que busca mantener las tradiciones evitando traslados masivos entre distintos puntos de Zapallar y una mayor sobrecarga de las vías.

De esta forma, la comuna concentrará durante septiembre sus esfuerzos en seguridad, gestión del tránsito y funcionamiento de los accesos, postergando para el verano uno de los eventos de mayor convocatoria de la provincia.

PURANOTICIA