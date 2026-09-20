Incumplimiento en aforo, seguridad y desórdenes públicos: Delegación Presidencial suspende evento "El Fondazo" en Peñablanca

La Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga anunció durante la mañana de este domingo que decidió suspender el acto administrativo que autorizaba la realización del evento "Fiestas Patrias 2026 Peñablanca", conocido comercialmente como "El Fondazo".

Lo anterior, de acuerdo a lo detallado por el organismo, se debe a graves incumplimientos de las condiciones establecidas en su autorización, por lo que se resolvió que la jornada del domingo 20 de septiembre fuera suspendida en su totalidad.

Durante las fiscalizaciones realizadas por la Delegación en la jornada del sábado 19 de septiembre se constató la presencia de más de 40 mil personas, cuadruplicando el aforo autorizado y poniendo en riesgo la integridad de los asistentes.

Además, de acuerdo a lo señalado por la propia Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, se pudo constatar el incumplimiento de la dotación de guardias de seguridad exigida, desórdenes públicos y dos infracciones cursadas por la autoridad fiscalizadora.

Esta medida se adopta conforme a la Ley N.º 21.659 sobre Seguridad Privada y su normativa sobre eventos masivos, priorizando la seguridad y la prevención de riesgos de la ciudadanía.

PURANOTICIA