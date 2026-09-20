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Accidente vehicular termina con automóvil desbarrancado en Ruta Las Palmas en dirección a Viña del Mar

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La emergencia involucro a dos automóviles particulares, donde producto del impacto, uno de ellos desbarrancó hacia un costado de la ruta, provocando una importante congestión vehicular en el sector.

Accidente vehicular termina con automóvil desbarrancado en Ruta Las Palmas en dirección a Viña del Mar
Domingo 20 de septiembre de 2026 14:12
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Un complejo accidente de tránsito se registró durante este domingo en la Ruta Las Palmas en dirección hacia Viña del Mar, en la región de Valparaíso, donde un vehículo incluso terminó desbarrancado.

La emergencia involucro a dos automóviles particulares, donde producto del impacto, uno de ellos desbarrancó hacia un costado de la ruta, provocando una importante congestión vehicular en el sector.

Hasta el lugar concurrió personal de emergencia para poder prestar ayuda a las personas afectadas, quienes no resultaron lesionadas producto del impacto.

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