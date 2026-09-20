Intensas fiscalizaciones marcan última jornada de Fiestas Patrias en la Región de Valparaíso: más de 980 kilos de alimentos han sido decomisados

Un estricto programa de fiscalización está desarrollando los equipos de la Seremi de Salud de Valparaíso durante las celebraciones de Fiestas Patrias, con controles focalizados en distintos puntos de las provincias de la región y en actividades asociadas a la elaboración, manipulación y expendio de alimentos.

De acuerdo con el último balance, se han efectuado 277 fiscalizaciones, las que han permitido detectar incumplimientos que han derivado en 79 sumarios sanitarios. Asimismo, producto de estas acciones, se han decomisado 987,4 kilos de alimentos que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran el incumplimiento de las condiciones adecuadas de conservación de los productos alimenticios, así como alimentos que habían superado su fecha de vencimiento o período autorizado para su consumo.

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Dra. Mariol Luan Pérez, destacó el trabajo desplegado por los equipos de fiscalización y señaló que estas acciones reflejan el compromiso de la Autoridad Sanitaria con la protección de la salud de la población, especialmente durante períodos de alta movilidad y consumo de alimentos.

“Este trabajo confirma el compromiso permanente de la Autoridad Sanitaria con el cuidado y la protección de la salud de la comunidad, especialmente durante fechas tan importantes como Fiestas Patrias, en las que aumenta el consumo y la preparación de alimentos y se desarrollan numerosas actividades a lo largo de nuestra región”, señaló la autoridad.

Desde la Seremi de Salud se mantendrá el monitoreo de la situación sanitaria regional, fortaleciendo las acciones de fiscalización, vigilancia sanitaria y coordinación intersectorial durante el período de Fiestas Patrias.

Las fiscalizaciones continuarán priorizando establecimientos de mayor riesgo sanitario, además de actividades transitorias de elaboración y expendio de alimentos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y prevenir riesgos para la salud de la población.

La Autoridad Sanitaria reiteró el llamado a la comunidad a adquirir alimentos únicamente en lugares autorizados, verificar sus fechas de vencimiento y mantener las condiciones adecuadas de conservación y manipulación, especialmente durante estas celebraciones.

PURANOTICIA