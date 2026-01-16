Zapallar intensifica controles de seguridad y de ruidos molestos en locales nocturnos

En el marco de su estrategia de ordenamiento comunal durante el periodo estival, la Municipalidad de Zapallar realizó un operativo de fiscalización enfocado en locales nocturnos, con especial atención al cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y ruidos molestos.

El operativo nocturno contó con la participación de Carabineros y la Superintendencia del Medio Ambiente, permitiendo un control exhaustivo del funcionamiento de recintos nocturnos.

Durante el despliegue se revisaron permisos y patentes vigentes, certificación de guardias de seguridad, condiciones de funcionamiento y se realizaron mediciones de emisiones de ruido en horario nocturno.

La iniciativa forma parte de una línea de acción del Municipio, orientada a resguardar la seguridad de residentes y turistas, generando que en temporada veraniega donde se quintuplica la población flotante.

En ese sentido, se ha reforzado la presencia territorial para asegurar que la actividad comercial y recreativa se desarrolle bajo estándares de seguridad.

El alcalde Gustavo Alessandri señaló que “Zapallar es una comuna que valora el desarrollo económico y la vida social, pero no a cualquier costo".

Asimismo, hizo un llamado al autocuidado "para prevenir siempre pensando en la seguridad de todos. Estos operativos no son excepcionales, sino que son parte de una estrategia permanente de fiscalización y prevención que se mantiene durante todo el año, y que se intensifica en temporada alta".

