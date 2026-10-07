Zapallar impulsa jornada de reclutamiento masivo ante dramáticas cifras de desempleo regional

En un escenario en que la generación de empleo vuelve a instalarse entre los principales desafíos económicos de la región de Valparaíso, Zapallar realizó una jornada de reclutamiento masivo que reunió directamente a empresas que requieren trabajadores con personas que se encuentran buscando una oportunidad laboral.

La iniciativa adquiere especial relevancia considerando las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) donde indica que en el trimestre junio-agosto de 2026, la tasa de desocupación de la región de Valparaíso alcanzó un 10,2%, superando el 9,6% registrado a nivel nacional.

La jornada estuvo especialmente orientada al sector turístico y sus actividades relacionadas, aprovechando uno de los principales motores de actividad económica de las comunas costeras y la mayor demanda de trabajadores que comienza a producirse de cara a los períodos de alta afluencia de visitantes.

Empresas vinculadas a alojamiento, gastronomía, atención de público, transporte, servicios y actividades recreativas pudieron encontrarse directamente con personas interesadas en incorporarse al mercado laboral, reduciendo las brechas de información que muchas veces existen entre quienes necesitan contratar y quienes buscan empleo.

El alcalde Gustavo Alessandri señaló que “cuando una región tiene un desempleo superior al 10%, tenemos que generar oportunidades concretas. Los municipios conocemos a nuestros vecinos, conocemos nuestra economía local y también sabemos dónde existen posibilidades de empleo, por eso quisimos sentar en un mismo espacio a quienes necesitan trabajar y a las empresas que necesitan contratar. Si logramos que esa conexión termine en nuevos puestos de trabajo, estamos generando un impacto real en las familias”.

A ello agregó que “Zapallar recibe una importante cantidad de visitantes y esa actividad genera una cadena económica que involucra gastronomía, hotelería, comercio, transporte y múltiples servicios. Nuestro objetivo es que esa mayor actividad también se traduzca en oportunidades para las personas de la comuna y que el empleo que genera el turismo tenga una bajada cada vez más local”.

PURANOTICIA