Un hombre de 42 años quedó en prisión preventiva luego de ser detenido por Carabineros, acusado de sustraer paltas desde un predio agrícola ubicado en el sector de Villa Errázuriz, en la comuna de Panquehue.

El procedimiento se inició a partir del aviso de un testigo, quien observó al sujeto cuando salía del terreno con bolsas en las que había guardado los frutos. Tras advertir la situación, informó al propietario del fundo, quien denunció ante Carabineros.

Funcionarios de la Tenencia de Panquehue concurrieron al lugar y lograron ubicar al individuo gracias a la descripción física y de vestimenta entregada por el testigo. Durante el operativo también recuperaron las paltas que pretendía comercializar.

El imputado fue identificado con las iniciales L.A.H.L., de 42 años, quien cuenta con antecedentes policiales principalmente por delitos de robo.

Posteriormente, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe. En la audiencia fue formalizado por el delito de robo en lugar no habitado, solicitando la prisión preventiva bajo el argumento de un peligro de fuga.

La magistrada acogió la petición del Ministerio Público y ordenó que el imputado ingresara al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes.

PURANOTICIA