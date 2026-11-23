Una positiva sorpresa recibió Ana Luisa Galdames, vecina de Villa Alemana, luego de que funcionarios municipales llegaran hasta su domicilio para devolverle cilindros de gas que habían sido robados desde su vivienda hace aproximadamente dos meses y que luego fueron encontrados durante labores de limpieza en un estero cercano.

La afectada relató que delincuentes ingresaron a su propiedad luego de saltar una reja y sustrajeron los cilindros, además de un equipo de música y otras especies. “Nunca pensamos que podíamos recuperar algo. Fue una sorpresa que me los vinieran a dejar aquí en casa, así que sumamente agradecida a ustedes y, obviamente, al alcalde, que es el que hace la gestión”, señaló.

El hallazgo se produjo luego de que trabajadores municipales realizaran una limpieza en el estero que colinda con el sector. Gracias a la información entregada por la presidenta del comité vecinal, la familia tomó conocimiento de que los cilindros habían sido encontrados y trasladados al municipio para iniciar el proceso de recuperación.

Ana Luisa valoró además las labores realizadas en el sector. “Yo me alegro también de que estén limpiando. Todo ese estero quedó, pero maravilloso, maravilloso”, comentó.

El alcalde Nelson Estay destacó que "el municipio está acompañando a las familias, sobre todo cuando sufren algún tipo de vulneración a su hogar. Aquí fue un robo donde ingresaron los delincuentes, se robaron los tubos de gas, más un equipo, y los dejaron escondidos en los esteros. El municipio hizo una limpieza muy prolija y, efectivamente, estaban escondidos ahí”.

Estay agregó que “cuando uno está presente en los sectores puede detectar que los malos muchas veces esconden las cosas en algunos lugares y, por acciones de trabajo municipal, se encuentran. Así que hoy día tenemos la gran noticia de poder entregar los tubos de gas y que puedan volver prácticamente a la normalidad”.

El jefe comunal adelantó que "esperamos que, con mayor cantidad de patrullaje que vamos a tener prontamente, tengamos mayor disuasión. Vamos a tener las cámaras de vigilancia también, alrededor de 500 cámaras de aquí a final del próximo año, y los pórticos de identificación de patentes y autos robados. Pero también lo importante es hacérsela difícil a los delincuentes”, sostuvo.

Finalmente, Estay llamó a los vecinos a mantener la coordinación con Seguridad Pública. “Lo importante es que nos unamos, que informemos a través del 1211 cuando tengan alguna dificultad y así poder dar una mayor tranquilidad a las familias y tengamos una ciudad grata para vivir, porque es lo que andamos buscando”.

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