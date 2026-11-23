La pregunta sobre el futuro de los terrenos de Las Salinas, en Viña del Mar, sigue sin una respuesta fundamental: ¿Se puede construir en ese paño? Antes de discutir qué tipo de proyecto podría desarrollarse frente a playa Los Marineros, o cuántos edificios y departamentos podría contemplar, primero debe resolverse si el suelo cumple las condiciones sanitarias y normativas para recibir edificaciones. Y eso, hasta ahora, no está acreditado.

La controversia en torno a las más de 16 hectáreas que durante décadas albergaron instalaciones de almacenamiento de combustibles y productos petroquímicos no se resuelve con anuncios inmobiliarios ni con la presentación de iniciativas urbanísticas. La posibilidad de construir depende de que se demuestre que los riesgos asociados a la contaminación del terreno están controlados y que las medidas necesarias para proteger la salud de las personas fueron efectivamente ejecutadas.

Ese fue precisamente el punto que aclaró la Contraloría General de la República mediante el Dictamen Nº D423/2026, abordado por Puranoticia.cl en una publicación del 2 de noviembre, donde se informó que la entidad determinó que corresponde a la Seremi de Salud de Valparaíso revisar y aprobar los estudios técnicos destinados a establecer los riesgos por contaminación del suelo, además de comprobar que las medidas necesarias para controlarlos hayan sido implementadas.

En consecuencia, Inmobiliaria Las Salinas no puede obtener permisos de edificación en el área de riesgo basándose solamente en un proyecto inmobiliario o en el compromiso de realizar trabajos de saneamiento a futuro. Debe presentar un Estudio Fundado, contar con la aprobación de la autoridad sanitaria y acreditar que las medidas establecidas para controlar los peligros identificados ya fueron ejecutadas.

El dictamen no declaró que el terreno esté descontaminado, tampoco aprobó los estudios de la empresa ni dio luz verde a la construcción. Lo que hizo fue despejar qué organismo debe evaluar los antecedentes y verificar el cumplimiento de las exigencias sanitarias. La Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, por su parte, mantiene la responsabilidad de tramitar y resolver las solicitudes de permisos de edificación.

SEREMI DE SALUD

La respuesta entregada por la Seremi de Salud de Valparaíso a Puranoticia.cl confirma que el proceso todavía no llega a esa instancia. Consultada por el procedimiento que deberá seguir para revisar y aprobar los estudios de riesgo, la institución informó que Inmobiliaria Las Salinas aún no ha presentado formalmente un Estudio Fundado para su evaluación.

"Actualmente no existe una presentación formal de un Estudio Fundado para evaluación por parte de esta Autoridad Sanitaria", respondió la institución, que añadió que el procedimiento específico deberá definirse cuando ingresen los antecedentes, considerando los requisitos del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), las condiciones establecidas para el sector en el instrumento de planificación territorial y las obligaciones contenidas en las respectivas resoluciones de calificación ambiental.

La Seremi fue igualmente explícita al ser consultada sobre si la inmobiliaria había ingresado estudios de riesgo o antecedentes técnicos para obtener la aprobación exigida por la normativa. "A la fecha, no se ha presentado ante esta Autoridad Sanitaria un Estudio Fundado para su aprobación en el contexto señalado por el reciente dictamen de Contraloría. En consecuencia, no existen procesos de evaluación en curso ni conclusiones técnicas preliminares que informar respecto de dicha materia", indicó.

Esto significa que todavía no hay una evaluación sanitaria que permita establecer si los riesgos están controlados ni si se cumplen las condiciones para construir. Tampoco existen plazos definidos para una eventual revisión. La institución explicó que estos dependerán de la naturaleza del proyecto, la suficiencia de los antecedentes técnicos, la complejidad de los riesgos y la necesidad de solicitar eventuales complementaciones o aclaraciones.

Sobre las condiciones que deberá acreditar la empresa, la autoridad sanitaria señaló que los antecedentes tendrán que demostrar que las medidas de mitigación y control comprometidas fueron ejecutadas y que son eficaces para prevenir o controlar los riesgos para la salud asociados a los contaminantes presentes en el terreno. La suficiencia de esa documentación, precisó, solo podrá determinarse una vez que sea presentada formalmente.

La institución también aclaró que la evaluación deberá considerar los antecedentes de cada proyecto específico que pretenda emplazarse en el área de riesgo. Por ello, no emitió un pronunciamiento anticipado sobre la posibilidad de autorizar construcciones en determinados sectores mientras continúan los trabajos de saneamiento en otros.

Tampoco pudo entregar una fecha para determinar si los terrenos cumplen las condiciones exigidas. "No es posible establecer una fecha estimada", respondió, explicando que esa definición dependerá de la presentación de antecedentes técnicos por parte de la inmobiliaria, de la evaluación que realice la autoridad sanitaria y de los resultados que acrediten el cumplimiento de las medidas y objetivos establecidos en los instrumentos pertinentes.

En su respuesta institucional, la Seremi de Salud manifestó que reconoce el dictamen de Contraloría y que ejercerá las competencias que este identifica en materia de protección de la salud de la población. Sin embargo, reiteró que, mientras no reciba el Estudio Fundado, no puede anticipar procedimientos específicos, plazos ni resultados.

DELEGADO CATEGÓRICO

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, coincidió en que la competencia para resolver los riesgos del suelo corresponde al Ministerio de Salud, a través de la Seremi del ramo, de acuerdo con lo establecido por Contraloría.

"Es el Ministerio de Salud el organismo que tiene la competencia y responsabilidad de levantar el riesgo del suelo contaminado del paño Las Salinas en base al artículo. 2.1. 17 de la Ordenanza General de Construcción y este Estudio Fundado debe comprobar que el riesgo se redujo de acuerdo a las normas que no exponen la salud de las personas o, bien, se eliminó completamente", indicó a este medio.

Asimismo, recalcó que "la Seremi de Salud será, de acuerdo al dictamen de Contraloría General de la República, la entidad que apruebe o rechace los informes que den cuenta de niveles de riesgo en el paño en cuestión".

De igual forma, enfatizó que "sin la aprobación de la Seremi de Salud, la Dirección de Obras Municipales no puede aprobar permisos de construcción".

El delegado Millones recordó que el dictamen del ente fiscalizador se originó a partir de una solicitud de la propia inmobiliaria, que buscaba certeza jurídica respecto del organismo encargado de certificar la situación de riesgo una vez finalizado el plan de remediación. En ese sentido, enfatizó: "En definitiva, hoy no se puede construir nada hasta que la DOM cuente con el informe favorable de la Seremi de Salud".

DURA CRÍTICA DE LA ALCALDESA

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, también abordó el futuro de los terrenos y manifestó que espera que cualquier iniciativa que se desarrolle en el lugar represente un aporte para la comuna. Sin embargo, puso énfasis en que el trabajo con el sector privado debe estar marcado por el cumplimiento de las normas y la rigurosidad.

"Una de las fortunas importantes del país, como es la fortuna de Angelini (propietario de los terrenos en el borde costero viñamarino), se cultivó al alero también de Viña del Mar y del ejercicio económico que tuvieron en algún momento. Y alguien alguna vez me comentó que uno de los deseos del señor Anacleto, antes de que falleciera, es que dentro de estos terrenos ocurriera algo que fuera importante para la comuna de Viña del Mar, algo que fuera un aporte para la comuna de Viña del Mar. Esa es mi expectativa, y no es lo que yo espero, sino que es lo que esperan todas las personas en Viña del Mar", expresó la jefa comunal en diálogo con Puranoticia.cl.

Además, la autoridad destacó la importancia de trabajar con empresas que desarrollen sus iniciativas de acuerdo con las exigencias legales y comparó esa relación con el proyecto de 25 millones de dólares que el municipio impulsa en plaza O'Higgins junto al Grupo Marina.

"Es un placer trabajar con los líderes de la industria, que hacen las cosas bien y que sacan proyectos que son de impacto y que benefician a la comuna de Viña del Mar. Estamos trabajando en un proyecto de 25 millones de dólares en la plaza O'Higgins con el Grupo Marina, y es un placer trabajar con ellos en el marco del centro urbano compartido. Nosotros no entendemos lo que pasa ahí (en Las Salinas) desde el punto de vista normativo. Nosotros no es que no lo entendamos, sino que vemos un comportamiento que muchas veces no se ajusta derecho, desde nuestra perspectiva. Yo siempre te voy a decir, no importa el desafío en que nos tengamos que ver expuestos nosotros en cualquier orden de cosas, para nosotros la normativa y la rigurosidad tiene que existir siempre. Entonces, eso es lo que puedo decir", afirmó.

Ripamonti también cuestionó el conflicto que se ha mantenido con la comunidad y recordó que equipos municipales de Gestión de Riesgo y Desastres se vieron afectados por los olores cuando acudieron al sector tras recibir llamados de vecinos.

"Yo nunca había visto algo así, en el fondo, un comportamiento de esa manera. Yo trabajo con el mundo privado de manera permanente y las formas de trabajo son otras, son rigurosas, son reales, son con verdad, y todo esto ha sido un conflicto permanente con la comunidad. Los mismos equipos de Gestión de Riesgo y Desastres del Municipio de Viña del Mar se vieron afectados físicamente por los olores cuando tuvieron que ir a inspeccionar porque los estaban llamando algunos vecinos en el sector. Esta es una cuestión sin precedentes, es bastante impresionante y para lo que estoy trabajando es para que Viña del Mar tenga un desarrollo armónico, es para que Viña del Mar tenga también un aporte", concluyó.

Por ahora, el escenario es claro: Contraloría estableció que la Seremi de Salud debe revisar los estudios y verificar las medidas de control; la Autoridad Sanitaria confirma que todavía no recibe el documento que debe evaluar; y, por lo tanto, no existe hasta la fecha una aprobación que permita afirmar que se puede construir en los terrenos donde alguna vez funcionaron las petroleras. Antes de definir qué proyecto podría levantarse allí, primero debe resolverse si el paño cumple las condiciones para hacerlo.

PURANOTICIA