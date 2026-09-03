Zapallar estrena nuevo modelo de aseo con 43 trabajadores y maquinaria especializada

Un equipo de 43 trabajadores, maquinaria especializada para el lavado y barrido de calles y una mayor capacidad para intervenir espacios públicos forman parte del nuevo modelo de aseo y mantención urbana de la Municipalidad de Zapallar para los próximos cuatro años.

La iniciativa forma parte de la nueva concesión de los servicios de aseo, barrido y desmalezamiento impulsada por el municipio donde uno de los principales cambios estará en la capacidad operativa ya que la distribución de los equipos podrá ser modificada por el municipio de acuerdo con las necesidades y prioridades que se detecten en cada localidad.

A ello se sumará maquinaria que permitirá abordar labores que hasta ahora resultaban más difíciles de ejecutar de manera intensiva. El servicio considera una máquina barredora, orilladoras y dos hidrolavadoras además de la operación de un camión barredora municipal para la limpieza de calles y rutas.

La incorporación de estos equipos apunta especialmente a mejorar la capacidad para realizar intervenciones urbanas, profundizar la limpieza de determinados espacios y responder con mayor rapidez después de períodos de alta afluencia de visitantes, fiestas o eventos climáticos que afecten las calles.

Pero el nuevo modelo no estará concentrado únicamente en los sectores de mayor circulación, sino que establecen que el servicio deberá operar en Zapallar, Cachagua, La Laguna, población Estadio, Catapilco, Blanquillo y La Hacienda, incluyendo además recorridos por sectores periféricos como Zapallar Norte, Cala Vicuña, Tierras Blancas, Las Represas, Camino Las Parras, Los Perales y El Pangue.

El alcalde Gustavo Alessandri explicó que "queremos que el estándar que nuestros vecinos esperan de Zapallar también se vea y se sienta en sus calles, veredas y espacios públicos, por eso estamos dando un paso importante donde no solo tendremos más personas trabajando, sino de entregaremos mejores herramientas, incorporaremos tecnología y equipos que nos permitan intervenir con mayor profundidad y rapidez. Son 43 personas que tendrán la tarea permanente de ayudarnos a mantener la comuna a la altura de lo que nuestra comunidad espera”.

Otro de los cambios será la capacidad de adaptación del servicio. Ante eventos extraordinarios o situaciones que requieran una intervención mayor, el municipio podrá solicitar aumentos temporales de las cuadrillas, permitiendo reforzar determinados sectores cuando las condiciones así lo requieran.

“Zapallar tiene sectores urbanos y rurales con realidades muy distintas, pero eso no significa que deban tener estándares distintos y en ese sentido queremos una comuna cuidada de manera permanente, desde sus centros más concurridos hasta sus localidades y sectores interiores. Este nuevo servicio está pensado precisamente para tener mayor presencia territorial, mejores herramientas y capacidad para responder donde se necesite”, finalizó Alessandri.

PURANOTICIA