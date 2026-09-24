Incendio consumió por completo una vivienda en el sector de Rabuco en Hijuelas: una persona resultó damnificada

Una vivienda resultó completamente consumida por un incendio en la comuna de Hijuelas, región de Valparaíso.

La emergencia estructural se registró la tarde de este jueves en el sector de Rabuco.

El único morador de la casa salió a salvo, sin embargo, resultó damnificado por las llamas que la afectaron en su totalidad.

Cabe señalar que el siniestro no registró peligro de propagación a otros inmuebles debido al trabajo de los bomberos.

(Imagen: Hijuelas Comunik)

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