76 proyectos obtienen Recomendación Satisfactoria y comprometen inversión por más de $229 mil millones en la región de Valparaíso

La Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso otorgó Recomendación Satisfactoria (RS) a 76 proyectos territoriales en lo que va del año, cifra que permitirá movilizar un monto total de inversión pública que supera los $229 mil millones, financiamiento que abarca tanto nuevas iniciativas como obras de infraestructura que ya se encuentran en plena fase de ejecución.

El informe técnico ubica al sector Transporte a la cabeza de las aprobaciones, con 34 proyectos destinados a mejorar la conectividad, pavimentación y vías urbanas en comunas como Viña del Mar, Valparaíso y La Calera.

Le sigue el área de Recursos Hídricos, con 13 iniciativas, orientadas a la seguridad del consumo e infraestructura, abarcando desde embalses y manejo de cauces hasta la mejora de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en comunas como Petorca e Isla de Pascua.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, destacó al respecto que "haber otorgado la RS a estos 76 proyectos da cuenta del compromiso de nuestros equipos por agilizar la inversión pública de manera rigurosa y oportuna".

Asimismo, sostuvo que "nos satisface constatar que gran parte de estas iniciativas ya están en ejecución, lo que se traduce en obras concretas que mejoran el transporte, la conectividad urbana y la seguridad hídrica en nuestros sectores rurales y urbanos. Queremos que el trabajo técnico impacte directamente en la vida cotidiana de las personas y garantice un desarrollo equitativo para todas las provincias de la región".

El desglose de la inversión aprobada beneficia de manera equilibrada a las distintas provincias de la zona, concentrando mayor presencia en Valparaíso, Marga Marga, Quillota, San Antonio y Petorca. Asimismo, la nómina regional consolida proyectos clave en áreas prioritarias como Salud, Educación, Vivienda, Energía y Seguridad Pública.

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