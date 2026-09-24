Diputados de Valparaíso impulsan financiamiento permanente para escuela Toki Rapa Nui

Poniendo en valor el aporte educativo, artístico y cultural de la Escuela de Música y las Artes Toki Rapa Nui, diputados del Distrito 7 de la región de Valparaíso han impulsado distintas gestiones para avanzar hacia un financiamiento permanente que permita fortalecer y proyectar su labor.

La iniciativa busca reconocer el trabajo que Toki desarrolla en la formación de niños, niñas y jóvenes, así como su contribución a la preservación, transmisión y promoción de la identidad y la cultura Rapa Nui.

Una de las últimas acciones fue el envío de un oficio al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, impulsado por los diputados Luis Cuello (PC) y Hotuiti Teao (IND-UDI), y respaldado transversalmente por otros como Jaime Bassa (FA), Jorge Brito (FA), Juan Marcelo Valenzuela (PDG) y Luis Fernando Sánchez (PR).

En el documento solicitan informar sobre la factibilidad de incorporar en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, dentro de la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una glosa que permita financiar de manera estable a la Escuela Toki y sus programas de formación artística, preservación cultural y desarrollo comunitario.

El oficio plantea que el Estado debe entregar mayor estabilidad y certezas a una iniciativa que contribuye a la cultura, las artes, el patrimonio y la educación de Rapa Nui, solicitando concretamente evaluar una glosa presupuestaria que otorgue financiamiento estable a la escuela.

A esta acción se sumó una reunión del diputado Cuello con el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y los cores de Rapa Nui, Sabrina Tuki y Francisco Haoa, instancia en la que abordaron alternativas de apoyo desde el Gobierno Regional para fortalecer y proyectar la labor educativa, artística y cultural que desarrolla Toki Rapa Nui.

Estas acciones se suman a la reunión que sostuvo el diputado Cuello sostuvo a comienzos de septiembre con el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, a quien planteó la necesidad de incorporar en el Presupuesto 2027 una herramienta que entregue apoyo estatal permanente a la institución.

La Escuela Toki desarrolla su trabajo desde hace 14 años y entrega formación musical y artística gratuita a niños y niñas de Rapa Nui. Actualmente cuenta con 228 estudiantes en sus distintas cátedras y talleres y desarrolla una labor vinculada con la preservación cultural y el desarrollo comunitario.

En ese sentido, el diputado Cuello planteó que "quienes hemos conocido el valioso trabajo de la Escuela de Música Toki Rapa Nui, la presentación, la gira continental que realizó la orquesta de niños y niñas que integran la música clásica, instrumentos clásicos con elementos propios de la cultura Rapa Nui, creemos que es importante e indispensable que el Estado le dé un respaldo permanente, estable a este proyecto social y musical y también educativo".

Asimismo, sostuvo que "es por ello que ya hemos hecho varias gestiones al respecto. Hemos logrado el acuerdo unánime de la Comisión de Cultura para pedirle al gobierno que entregue un financiamiento permanente a la escuela y, al mismo tiempo, hoy hemos despachado un oficio junto a un grupo transversal de diputados del Distrito 7 de la región de Valparaíso que demuestra que acá hay un interés común, que hay una causa que beneficia a la comunidad, que beneficia a Rapa Nui, a los niños y niñas, y que les entrega un horizonte de vida distinto".

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao comentó que "como rapanui, conozco de primera mano las dificultades que enfrentamos por el aislamiento y lo que significa sacar adelante proyectos educativos y culturales en nuestra isla. Toki lleva 14 años entregando formación artística gratuita y hoy cuenta con 228 estudiantes. No estamos hablando solamente de enseñar música, sino también de preservar nuestra identidad, nuestra cultura y entregar oportunidades a las nuevas generaciones. Sin embargo, los recursos que recibe actualmente apenas cubren la mitad de sus necesidades, poniendo en riesgo su continuidad”.

Finalmente subrayó que "por eso, valoro que junto a parlamentarios de distintos sectores, estemos presentando un oficio al ministro de Hacienda para pedir que se evalúe incorporar una glosa de financiamiento estable en el Presupuesto 2027. Esta gestión la estamos acompañando con una solicitud de audiencia con el ministro para abordar directamente los recursos que necesita la escuela. Como representante de mi pueblo, quiero que las necesidades de Rapa Nui estén presentes en la discusión presupuestaria y que iniciativas como Toki puedan proyectarse en el tiempo sin tener que enfrentar cada año la incertidumbre de conseguir los recursos para seguir funcionando”.

PURANOTICIA