Zapallar destaca cierre de la primera semana de vacaciones de invierno con cero accidentes tras intenso despliegue de seguridad

Con un balance de 1.055 procedimientos preventivos y de fiscalización, la Municipalidad de Zapallar informó los resultados de los operativos desarrollados durante la primera semana de vacaciones de invierno, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir situaciones de riesgo y resguardar a vecinos y visitantes.

El despliegue se realizó de manera coordinada junto al delegado presidencial provincial, Andrés Soza; Carabineros de Zapallar y Papudo, Grupo Centauro, Policía Marítima, además de los equipos de Inspección y Seguridad Municipal, considerando puntos fijos de control en rutas y recorridos preventivos en distintos sectores del borde costero.

De acuerdo con el balance, los operativos permitieron concretar más de 350 controles de identidad, 400 controles vehiculares, 170 fiscalizaciones asociadas a la ordenanza que resguarda el tránsito nocturno de menores de edad, además de fiscalizaciones a locales comunales, finalizando los operativos con sólo un detenido.

Uno de los principales resultados destacados fue que durante el período se registraron cero accidentes en rutas e incidentes comunales, cifra que fue valorada como una señal del impacto del despliegue preventivo y de la coordinación interinstitucional.

El alcalde Gustavo Alessandri señaló que "cuando tenemos una mayor presencia de visitantes y más desplazamientos dentro de la comuna, la seguridad requiere de una coordinación y planificación previa que permita a las distintas instituciones desplegar controles y fiscalizaciones que den señales de control y orden en la comuna y que en esta ocasión se tradujeron en cero accidentes e incidentes”.

A su vez, desde la Dirección de Seguridad Pública, Patricia Campos señaló que “nuestra planificación mantiene la directriz de fiscalización permanente, especialmente en sectores de mayor afluencia, con foco en la prevención, la seguridad vial, el cumplimiento de ordenanzas y el resguardo de los espacios públicos”.

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