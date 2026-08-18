Presentan denuncia ante Fiscalía por destrucción de memorial dedicado a detenidos desaparecidos en Quilpué

Diversas agrupaciones presentaron una denuncia por la destrucción del memorial dedicado a los detenidos desaparecidos de la antigua Base Aeronaval El Belloto, en la comuna de Quilpué.

La acción busca que se investiguen los hechos y se determine quienes resulten responsables por la destrucción del monolito, ubicado en calle Centenario con Baden Powell, frente al supermercado Líder.

Las organizaciones denunciantes calificaron el hecho como un grave atentado contra un espacio de memoria histórica de la comuna.

Erigido en 2015 por organizaciones de Derechos Humanos, recordaba a los detenidos desaparecidos y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos vinculadas a la antigua Base Aeronaval de El Belloto. Durante cerca de una década, el lugar se convirtió en un espacio de memoria, encuentro y conmemoración para la comunidad de Quilpué y la provincia de Marga Marga.

De acuerdo con los antecedentes entregados a Fiscalía, durante la madrugada del domingo 9 de agosto, el monumento fue completamente destruido, quedando reducido a escombros en la calzada. Registros fotográficos obtenidos a las 06:05 horas dan cuenta de los daños. Posteriormente, vecinos y organizaciones recogieron y resguardaron parte de los restos, incluida la placa con los nombres de los detenidos desaparecidos.

Alfonso Godoy Quezada, presidente de la Agrupación Mesa de Derechos Humanos de Quilpué, explicó que la denuncia busca esclarecer los hechos y establecer responsabilidades: “Venimos a entregar una denuncia a Fiscalía de Quilpué, exigiendo justicia y exigiendo saber quiénes son los responsables de haber destruido un monolito de la memoria, que justamente enseñaba a la ciudad de Quilpué que en la Base Aeronaval del Belloto se torturó, se hizo desaparecer y se asesinó. No podemos quedar impávidos ante esta violación de Derechos Humanos”.

Por su parte, la concejala Paula Castro Astudillo manifestó su respaldo a las organizaciones y condenó los hechos: “Creo que esto nos perjudica como sociedad a todos y todas, independiente de cómo pensemos, porque para construir una buena sociedad entre todos y todas, tenemos que tolerar, respetar y escucharnos. Por lo tanto, mi total repudio y un llamado a no generar acciones de odio”.

A su vez, la consejera regional María Elena Rubilar señaló que el memorial constituía un espacio significativo para la comunidad: “El día de hoy hemos acompañado a las organizaciones de Derechos Humanos de la comuna de Quilpué para interponer una denuncia en contra de quienes resulten responsables por la destrucción del monolito que se ubicaba en calle Centenario. Este era un espacio de encuentro, un espacio solemne, un espacio de memoria, y lo que queremos decir fuerte y claro es que en nuestra comuna no vamos a tolerar este tipo de situaciones de odio que, en el fondo, ensombrecen todo el trabajo y toda la historia que tiene este sitio de memoria para la comunidad”.

Cecilia Valdivieso, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de Quilpué, condenó “enérgicamente esta cobarde vandalización del monolito” y recordó que su construcción fue impulsada y financiada por la propia Comisión de Derechos Humanos y personas de la comunidad.

Desde las organizaciones de Derechos Humanos también enfatizaron el carácter histórico y comunitario del memorial, recalcando que no constituía solamente un monumento físico, sino parte del patrimonio de memoria histórica de Quilpué. El espacio permitió durante años desarrollar actividades conmemorativas, artísticas, deportivas y comunitarias, manteniendo vivo el recuerdo de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la antigua Base Aeronaval de El Belloto.

Con la presentación realizada ante la Fiscalía Local de Quilpué, la Agrupación Mesa de DDHH Quilpué, la Agrupación PRAIS Quilpué y el Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, junto a la concejala Paula Castro Astudillo y la consejera regional María Elena Rubilar, esperan que se investiguen las circunstancias en que ocurrió la destrucción, se determinen las responsabilidades correspondientes y se adopten las medidas necesarias para resguardar los espacios de memoria de la comuna.

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