Seremi del Deporte se compromete a que inauguración del estadio de San Antonio será durante el primer semestre de 2027

En medio del balance tras el reciente Mundial Femenino Sub-17 de Voleibol, disputado en la región de Valparaíso, la situación de la infraestructura deportiva pública volvió al centro del debate. En entrevista con Puranoticia.cl, el seremi del Deporte de la región de Valparaíso, Fernando López, abordó una de las principales deudas en esta materia: el Estadio Municipal de San Antonio, recinto que permanece sin poder ser utilizado desde hace cuatro años debido a graves fallas de construcción y a una serie de entrampamientos presupuestarios y judiciales.

Al ser consultado por el futuro del recinto, cuya construcción original estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y significó una inversión de 11 mil millones de pesos, la autoridad fue crítica respecto del proceso y calificó el caso como una muestra de las falencias del aparato público. Además, estableció un plazo concreto para su apertura definitiva.

"Ahí hay una de las grandes ‘’chamonadas’’ del Estado (...) Un estadio que al Ministerio de Obras Públicas le costó 11 mil millones de pesos construir y cuya puesta a punto, después de todos los errores y procesos judiciales, va a costar 9.500 millones. O sea, arreglar el estadio nos va a costar lo mismo que haberlo construido", aseveró Fernando López.

Pese al elevado costo que implicará subsanar las deficiencias del proyecto, López confirmó que las obras administrativas de traspaso ya fueron concretadas y que el recinto se encuentra en proceso de intervención.

"Ya fue entregado a la constructora (…) y va a ser gobernado por el presidente de la República durante el primer semestre del próximo año, el que va a cortar la cinta y lo va a poner a disposición de la comunidad", afirmó la autoridad, comprometiendo así la inauguración formal del estadio durante el primer semestre de 2027.

El cuantioso financiamiento adicional requerido permitirá reparar y corregir deficiencias críticas detectadas tanto en el diseño como en la ejecución original de la obra, además de abordar los extensos diferendos legales que mantuvieron la infraestructura paralizada y sin uso oficial.

El recinto cuenta con instalaciones de alto estándar, entre las que destaca una pista atlética de nivel internacional. Sin embargo, la imposibilidad de ponerlo en funcionamiento durante los últimos años ha generado cuestionamientos entre dirigentes y deportistas locales.

La autoridad remarcó que el nuevo desembolso busca solucionar de manera definitiva los problemas estructurales del proyecto y garantizar la seguridad y operatividad del recinto antes de su apertura a la comunidad.

En esa línea, el seremi destacó la necesidad de destrabar proyectos que arrastran años de demoras administrativas y políticas.

"Estamos terminando con la burocracia del Estado, porque estamos hablando de un estadio que viene del gobierno de Piñera 2, pasó por Boric y vamos a ser nosotros a los que nos va a tocar inaugurar", enfatizó López.

DESAFÍO DE LA INFRAESTRUCTURA

Las definiciones respecto del recinto sanantonino se conocieron en el marco del balance del Mundial Femenino Sub-17 de Voleibol, hito deportivo que concluyó el pasado domingo y que tuvo como sedes provinciales a San Felipe y Los Andes.

En ambas comunas, los encuentros se disputaron en los gimnasios del Liceo Mixto, recintos de carácter privado que contaron con inversiones de la propia institución para albergar la competencia internacional.

En cuanto al financiamiento público destinado al torneo, López detalló que el Gobierno Regional aportó un total de 347 millones de pesos.

De ese monto, 280 millones de pesos fueron destinados a la organización logística, incluyendo alojamiento y alimentación de ocho delegaciones internacionales, con un contingente estimado de 160 personas.

El monto restante será destinado a un programa de legado, que contempla la capacitación de 20 profesores del Valle del Aconcagua, con el objetivo de generar un impacto posterior en 200 niños y niñas.

"El alto rendimiento inspira, pero no puede quedar solamente en el entusiasmo inicial. Tenemos que tener actos como Estado que propicien el desarrollo a largo plazo, y por eso queremos dejar un conocimiento técnico en esas dos provincias", concluyó el seremi.

PURANOTICIA