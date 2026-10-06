Zapallar aprueba su Plan Municipal de Cultura 2027–2030 tras proceso participativo en siete localidades

El Concejo Municipal de Zapallar aprobó por unanimidad el Plan Municipal de Cultura 2027–2030, instrumento que definirá la hoja de ruta de la comuna en esta materia durante los próximos cuatro años y que fue elaborado a partir de un proceso participativo desarrollado en las distintas localidades del territorio.

La aprobación permitirá contar con una planificación de largo plazo para orientar las políticas, programas e iniciativas culturales de Zapallar, estableciendo prioridades que van desde ampliar el acceso y la participación de la comunidad hasta fortalecer la identidad, el patrimonio, la formación artística y la descentralización de la actividad cultural.

El plan fue construido durante 2026 a través de mesas participativas realizadas en Zapallar, Cachagua, La Laguna, Población Estadio, Catapilco, La Hacienda y El Blanquillo, además de encuestas dirigidas a distintos grupos de la población y del trabajo desarrollado por la Mesa Técnica Municipal de Cultura.

A partir de ese proceso se establecieron cinco líneas estratégicas que orientarán el trabajo hasta 2030 y que inlcuyen acceso y participación comunitaria; identidad, patrimonio y memoria; formación y creación; descentralización e integración territorial; e infraestructura y fortalecimiento de la gestión cultural.

El alcalde Gustavo Alessandri señaló que "esta aprobación nos permite pasar de un proceso de participación y diagnóstico a una hoja de ruta concreta para los próximos años. Lo importante es que no estamos definiendo la política cultural solamente desde el municipio, sino a partir de lo que expresaron nuestras localidades y organizaciones. Ahora tenemos el desafío de transformar esa planificación en iniciativas que lleguen efectivamente a nuestros vecinos y que permitan fortalecer la identidad de cada sector de la comuna”.

La actualización del Plan Municipal de Cultura se desarrolló en el marco del convenio entre la Municipalidad de Zapallar y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el objetivo de avanzar desde una programación centrada únicamente en actividades hacia una política cultural con prioridades y objetivos definidos para el mediano plazo.

Por otra parte, en materia comunitaria, el Concejo Municipal también aprobó los recursos correspondientes a los fondos «En Zapallar Juntos Hacemos la Diferencia» y Fondo de Desarrollo Vecinal (Fondeve), destinados a respaldar iniciativas impulsadas directamente por organizaciones de la comuna.

En el proceso se recibieron postulaciones de 85 organizaciones, de las cuales 64 resultaron beneficiadas, con una asignación total cercana a los $67 millones.

Los recursos permitirán apoyar proyectos levantados desde las propias organizaciones, fortaleciendo su capacidad para desarrollar iniciativas y responder a necesidades e intereses de sus comunidades.

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