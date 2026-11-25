El femicidio ocurrido la madrugada de este miércoles 25 de noviembre en Villa Alemana volvió a poner sobre la mesa la violencia contra las mujeres y la necesidad de enfrentarla no solo desde la persecución penal, sino también desde un cambio cultural.

Así lo planteó el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, quien apeló al respeto como un principio que, a su juicio, debe recuperarse en la sociedad.

En sus declaraciones, la autoridad recurrió a un ejemplo para ilustrar cómo entiende el deterioro de ese valor: "Antes eso no era así, hace muchos años atrás había respeto, había cariño y había entendimiento. De partida, era inconcebible que entrara una mujer a un vehículo de la locomoción colectiva y los hombres no se pararan para darle el asiento. Estoy hablando de una cosa muy básica, probablemente, pero que indica la internalización del respeto que se le tenía que tener a la mujer", señaló Silva.

A ello agregó que "ya golpear a una mujer era inconcebible; femicidio, jamás. Creo que tenemos que recuperar eso, reconstruirnos como sociedad y, en términos policiales y de persecución penal, aplicar las mayores penas contra estos criminales".

De igual forma, la autoridad de Seguridad Pública de Valparaíso señaló que el Gobierno está preocupado por lo ocurrido y que está trabajando a través de las distintas seremías y ministerios. En ese contexto, indicó que desde el Ministerio de la Mujer se están "interiorizando" en el caso y destacó la importancia de impulsar programas que contribuyan a modificar conductas y promover una cultura de respeto.

Finalmente, Silva sostuvo que se deben aplicar las máximas sanciones a quienes cometen estos delitos, insistiendo en que la respuesta institucional debe ir acompañada de un esfuerzo social para reconstruir las relaciones basadas en el respeto.

PURANOTICIA