Un llamado a colaborar, comprando un número para la rifa solidaria, están realizando las Casas de Acogida de Quillota y San Pedro, dependientes del Departamento de Salud de la comuna, en conjunto con los diferentes voluntariados asociados, que decidieron llevar a cabo este sorteo para reunir los recursos necesarios que permitan renovar equipamiento e infraestructura.

Las Casas de Acogida brindan atención integral a personas con enfermedades graves, acompañándolas junto a sus familias en un entorno digno, humano y cercano. En la actualidad el establecimiento de Quillota cuenta con 19 pacientes, pero tiene disponible 22 camas, y en San Pedro son 10, que es la capacidad completa.

Hace unos meses se decidió realizar la rifa solidaria para costear la renovación de parte del equipamiento médico y parte de la infraestructura con que cuentan los establecimientos, para lo cual solicitaron la colaboración de la comunidad, empresas e instituciones que donaron algunos premios.

María Inés Faúndez, encargada de las Casas de Acogida, realizó un llamado a los quillotanos y quillotanas a colaborar con la causa solidaria.

“Esta es una rifa que va en beneficio de las dos Casas de Acogida, para concretar arreglos estructurales. En Quillota debemos renovar la cocina, que es la misma desde hace 23 años, de cuando eran pocos funcionarios y hoy somos alrededor de 30 diariamente, entonces el espacio ya no alcanza. También queremos cambiar algunos implementos, como los carros de aseo. En definitiva, queremos que los funcionarios puedan tener condiciones dignas para realizar su trabajo”.

Por su parte, Helia Riquelme, voluntaria de la agrupación Damas de Verde, que están colaborando en la venta de números de la rifa, explicó que hace cerca de 20 años que colabora con la Casa de Acogida de Quillota, destacando la calidad humana del equipo que ahí trabaja.

“La atención en la Casa de Acogida es incomparable. El amor que se vive ahí, la atención que prestan, que dan los funcionarios y la vocación que tienen es única. Entonces, para las personas que a veces cuestionan la Casa de Acogida o se preguntan cómo es, les aseguro que la atención es muy buena. No hay nada que envidiarle a una clínica particular, nada” explicó Helia Riquelme.

Cada número de la rifa tiene un valor de $1.000 pesos y hay como principales premios un televisor Smart tv; 150 y 100 mil pesos en dinero en efectivo, además de alrededor de 30 premios más. El sorteo se realizará el 15 de diciembre.

Las personas interesadas en adquirir sus boletos y sumarse a esta cruzada solidaria pueden acercarse a los siguientes puntos:

• Plaza de Armas de Quillota: Todos los miércoles, entre las 11:00 y las 13:00 horas, donde estarán instaladas las voluntarias ofreciendo los números.

• Casa Matriz (Quillota): Calle Condell #200.

• Sede San Pedro: Calle San Fernando #60.

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