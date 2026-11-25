Con el objetivo de evaluar los protocolos de emergencia y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales accidentes en faenas de la pequeña minería, se realizó un simulacro en la mina Elsa, perteneciente al productor minero Omar Amar, ubicada en el sector de Guzmanes, comuna de Putaendo, región de Valparaíso.

El ejercicio se inició con la activación de la alarma por parte del productor minero, dando paso al operativo de emergencia en el que participaron rescatistas de la Primera Compañía de Bomberos de Putaendo.

La actividad fue monitoreada por el seremi de Minería de Valparaíso, Cristián Vasseur Fuentes, y el encargado del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Claudio Martínez.

“En materia de seguridad minera, no basta con contar con protocolos de emergencia; es fundamental ponerlos a prueba, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la coordinación entre quienes deben actuar frente a un accidente. Estos ejercicios son especialmente relevantes en la pequeña minería, donde una respuesta oportuna y coordinada puede marcar la diferencia a la hora de salvar vidas. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la cultura preventiva y avanzar hacia la meta de cero fatalidades”, destacó el seremi.

Durante la próxima semana se realizará una reunión de evaluación con Bomberos y Senapred, instancia que permitirá revisar el desarrollo del simulacro e identificar oportunidades de mejora en los procedimientos de emergencia.

La iniciativa refuerza la importancia del trabajo conjunto entre los productores mineros, las autoridades y los organismos de emergencia para avanzar hacia una actividad minera cada vez más segura.

PURANOTICIA