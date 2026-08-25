Zapallar analiza vías de financiamiento para nuevo edificio consistorial y precisa que iniciativa aún está en evaluación

La Municipalidad de Zapallar aclaró que la propuesta para construir un nuevo edificio consistorial se encuentra aún en una etapa inicial de evaluación, luego de que la iniciativa fuera presentada recientemente ante el Concejo Municipal.

Desde la administración comunal precisaron que la alternativa expuesta corresponde a una primera propuesta de financiamiento y no a una decisión definitiva, cuyo objetivo es abordar las actuales limitaciones de infraestructura y avanzar hacia una mayor concentración de las unidades municipales, que actualmente funcionan en dependencias ubicadas en distintos inmuebles.

Al respecto, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, explicó que la presentación ante los concejales responde a una metodología que, según señaló, ha aplicado durante su gestión:

“No es un proyecto definitivo. Durante los nueve años que llevo como alcalde hemos presentado anticipadamente al concejo los proyectos relevantes para que puedan conocerlos, hacer observaciones y contribuir a mejorarlos. Eso es lo que estamos haciendo ahora”.

El jefe comunal recordó que el municipio adquirió hace algunos años un terreno destinado a la construcción del edificio, y enfatizó que actualmente se están analizando distintas alternativas para concretar la iniciativa, particularmente desde el punto de vista económico.

“Tenemos una necesidad que resolver y estamos evaluando cómo hacerlo. La fórmula presentada es una alternativa y queremos escuchar críticas constructivas y estudiar distintas opciones. No está escrito en piedra cómo se va a financiar este edificio”.

En la actualidad, las oficinas municipales funcionan en una estructura que originalmente fue concebida como vivienda, situación que implica que vecinos y funcionarios deban trasladarse entre diferentes inmuebles para realizar trámites y desarrollar gestiones cotidianas.

Ante este escenario, la administración comunal busca diversificar las alternativas de financiamiento. Para ello, ya inició conversaciones con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y también se encuentra explorando opciones que involucren al Gobierno Regional y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Sobre las posibilidades de financiamiento y el contexto en que se analiza la inversión, Alessandri señaló que las decisiones deben considerar las actuales prioridades presupuestarias del país:

“Sabemos que hoy las principales prioridades del país están en seguridad, salud, educación y vivienda. Por eso tenemos la responsabilidad de explorar distintas alternativas y determinar cuál resulta más conveniente para Zapallar”.

De esta manera, la propuesta continuará en una etapa de análisis técnico y financiero, instancia en la que se evaluarán las distintas opciones antes de adoptar una definición respecto del proyecto y su mecanismo de financiamiento.

El objetivo final es resolver las actuales limitaciones de infraestructura municipal y avanzar hacia una atención más integrada y accesible para los vecinos de Zapallar, sin que exista, por ahora, una fórmula de financiamiento definida.

PURANOTICIA