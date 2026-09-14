Core de Valparaíso aprueba recursos para llevar el circo tradicional chileno a festival internacional en Italia

En una nueva sesión plenaria, el Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó el financiamiento vía asignación directa -línea 3- del proyecto «Circo Tradicional Chileno: Circulación Internacional y Retribución Regional 2026».

La iniciativa se llevará a cabo a través de la delegación The Flying González, vinculada al Circo Panamericano y representada a través de la Fundación Circo Museo, quienes participarán en la 27ª edición del International Circus Festival of Italy, que se realizará en la ciudad de Latina, Italia, entre el 15 y el 19 de octubre de 2026 y que reunirá a destacados artistas y compañías provenientes de distintos países y disciplinas.

Esta participación busca proyectar internacionalmente tanto el patrimonio circense chileno, como fortalecer la identidad cultural de la región de Valparaíso, llevando al circuito internacional una expresión artística vinculada al circo tradicional chileno y a su patrimonio cultural inmaterial.

Ante esto, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “este anuncio el día de hoy tiene una connotación particular. El circo chileno es parte del patrimonio inmaterial cultural de Chile. Es una práctica cultural, es una práctica que además lleva a los territorios con orgullo, alegría, felicidad y poder concurrir con recursos para que la Fundación Circo Museo y distintas disciplinas también que van a acompañar nos puedan representar en Italia en un festival de estas características para nosotros es muy importante".

A ello agregó que "cuando el circo llega a la población, llega la alegría, llega el lanzafuegos, llegan los malabaristas, llegan los payasos y la gente se siente muy reconfortada también. Y creo que hoy día ese mensaje que queremos darle al país me parece que es muy importante, apoyar este patrimonio cultural e inmaterial es un reflejo inequívoco de nuestro compromiso como gobierno regional con la cultura, con la alegría, con la felicidad, con la esperanza. El circo también es portador de esperanza”.

Del mismo modo, Elías González, productor de Flying González, reconoció estar “feliz y contento de esta aprobación del Consejo y el Gobierno Regional de Valparaíso por apoyar este arte, por darle vitrina a esto. Esto tiene que ser buena noticia porque hemos ido a representar en muchos países, a Chile, y hoy en día nos toca un desafío muy importante llegar al Festival de Latina a una competición de nivel mundial con artistas de diferentes partes del mundo".

Asimismo, como parte de su compromiso con el territorio, entre noviembre de 2026 y enero 2027, se llevará a cabo un plan de retribución cultural en la región de Valparaíso, que considera funciones gratuitas de circo tradicional chileno, talleres de artes circenses, actividades de mediación cultural, exposiciones patrimoniales itinerantes, charlas educativas, acciones de difusión audiovisual y una gala regional.

Las actividades estarán dirigidas principalmente a niños, niñas, adolescentes, familias, establecimientos educacionales y organizaciones comunitarias, beneficiando aproximadamente a 2.050 personas.

PURANOTICIA