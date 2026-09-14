25 conductores de microbuses se sometieron a test voluntario de drogas en el Marga Marga: todos dieron negativo

De forma inédita y voluntaria, 25 choferes de la empresa de buses Fenur (ex Ñandú) en Peñablanca, comuna de Villa Alemana, fueron sometidos a un test de droga en las dependencias de enfermería del terminal de microbuses.

Tras los análisis, se logró establecer que el muestreo arrojó resultado negativo ante alguna sustancia ilícita.

La medida nace en respuesta a una serie de casos de conocimiento público, donde conductores de microbuses en Valparaíso y Viña del Mar, se han visto involucrados tanto en accidentes, como en pruebas de medición de forma aleatoria a choferes que han arrojado como resultado positivo en el consumo de algún estupefaciente.

Para conocer esta puesta en marcha en el monitoreo y detección de conductores bajo algún alucinógeno, el director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Pedro Martínez, llegó hasta la garita donde conoció los resultados favorables ante esta experiencia.

En el encuentro el director comprometió su trabajo con las líneas de buses de la provincia de Marga Marga, y a su vez, “hemos puesto a disposición nuestros programas de prevención y tratamiento, atendemos las solicitudes y las coordinaciones que vamos a establecer para un mejor transporte público para la región”, comentó.

MEDIDA PIONERA EN LA REGIÓN

Por su parte, el Presidente de la Federación de Conductores de la provincia de Marga Marga, Rolando Osorio, valoró este modelo de test preventivo de droga. “Este es un problema grave a nivel país, hay que avanzar en la mejora del problema, teniendo buena recepción la gente está comprometida y están tomando conciencia de la problemática ante esto que es una enfermedad (adicción).

Ante los reiterados hechos donde están involucrados conductores e incluso generando graves accidente a causa de la aparente utilización de algún elemento prohibido, la dirigencia provincial tomó la decisión de revisar sus protocolos internos en mejora del servicio y que tras este acuerdo será tendrá un rol clave en la orientación como prevención en este tipo de casos.

PURANOTICIA