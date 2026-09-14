Seremi del Trabajo llama a respetar la normativa laboral por feriados irrenunciables de Fiestas Patrias en la región de Valparaíso

A pocos días de las Fiestas Patrias, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso recordó que los días 18 y 19 de septiembre están dentro de los cinco feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores en el comercio, por lo que realizó un llamado a respetar la normativa laboral.

Este feriado irrenunciable comienza a las 21:00 horas del 17 de septiembre y termina a las 6:00 de la mañana del 20 de septiembre, según lo estipulado por la Ley 19.973.

La seremi Carolina Sangüesa expresó que "ya se siente el ambiente de celebración de fiestas patrias para los trabajadores; y, por eso, queremos que estas fechas sean de alegría para todos, y el llamado es a los empleadores a respetar su derecho al descanso. Por tanto, nuestros equipos de la Dirección del Trabajo estarán desplegados en terreno para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral".

La autoridad detalló que los trabajadores exceptuados de este beneficio son aquellos que se desempeñen en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, entre otros. Tampoco, será aplicable a los dependientes de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y de las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Estos trabajadores que se encuentran exceptuados de los descansos tienen este derecho a lo menos una vez cada dos años respecto de un mismo empleador, pudiendo pactar con éste la rotación del personal necesario para este fin.

Además, locales de barrio como los almacenes cuentan con autorización de apertura durante el 18 y 19 de septiembre bajo una restricción específica: el establecimiento debe ser atendido de forma directa por sus propietarios o por familiares directos, sin la presencia de trabajadores dependientes.

Finalmente, la Seremi del Trabajo y Previsión Social recordó que en caso de incumplimiento de esta normativa se estarán recibiendo denuncias a través del número telefónico 600 450 4000 y también en la página web de la Dirección del Trabajo www.dt.gob.cl

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