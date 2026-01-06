Zaguero de la UC protagoniza pelea a combos en Viña del Mar y video se vuelve viral: "Estábamos siendo atacados innecesariamente"

Impactó causó un video que muestra una discusión que pasó a los golpes y que tiene como protagonista al defensa de Universidad Católica, Daniel González.

El zaguero cruzado está en el centro de la polémica luego que se viralizara rápidamente en redes sociales el registro que lo muestra a los combos con otro sujeto.

Todo se habría originado en un conflicto vial registrado en la avenida San Martín, en Viña del Mar, donde el deportista profesional se enfrascó en una discusión.

El video fue publicado en redes sociales por el artista urbano Kenky G, quien explicó que "iba caminando y de repente vi la media pelea, y empecé a grabar".

Tras la viralización del registro audiovisual, fue el propio Dani González quien explicó lo ocurrido: "El día 1 de enero salí a pasear en bicicleta junto a mi señora y cuñado. Íbamos caminando con las bicicletas al lado, ya que estábamos pasando por un corto tramo en el que no había ciclovía. En eso, al pedirle permiso para pasar, un hombre nos empieza a agredir verbalmente. Dado que no recibió respuesta de nuestra parte, le pega patadas a las bicicletas cuando íbamos pasando por su lado".

Asimismo, el defensa central de Universidad Católica expresó que "al ver que la integridad mía y de mi familia estaba en riesgo, reaccioné. Asumo que mi reacción no fue la adecuada, pero reitero, fue casi de manera natural al ver que estábamos siendo atacados innecesariamente. La situación concluyó ahí".

Finalmente, el zaguero formado en Santiago Wanderers comentó que "lamento lo ocurrido, no soy una persona violenta, pero reitero, ante la situación a la que me vi expuesto junto a mi familia reaccioné de una manera inadecuada".

