Yenny Prieto asumió como nueva directora de Conaf en la región de Valparaíso en reemplazo de Sandro Bruzzone

El martes 1 de septiembre, la ingeniera forestal de la Universidad Austral de Chile, Yenny Prieto Brûlé, asumió el cargo de directora de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la región de Valparaíso, en reemplazo de Sandro Bruzzone Figueroa, quien se acogió a retiro de la institución.

La profesional cuenta con más de 35 años de trayectoria en Conaf, con servicios prestados en las regiones de La Araucanía (1991 a 1998) y Valparaíso (1998 a la fecha), desempeñando diversas funciones para los departamentos de Áreas Protegidas y Protección contra Incendios Forestales.

Respecto a las directrices que guiarán su gestión, la nueva directora regional de la Corporación enfatizó que “es prioritario fortalecer el trabajo en equipo y potenciar ejes claves como la prevención y respuesta ante incendios forestales, la fiscalización y el manejo sustentable de los bosques y las formaciones xerofíticas, la administración y conservación de las áreas protegidas y, por supuesto, avanzar en el tránsito al nuevo Servicio Nacional Forestal”.

BRIGADAS

Asimismo, Prieto informó que “nos encontramos en pleno proceso de conformación de las brigadas y los equipos de apoyo técnico y logístico que combatirán incendios forestales en la región. En ese sentido, quiero hacer un llamado a mujeres y hombres mayores de 18 años a postular. Se trata de un trabajo remunerado y que contribuye al cuidado del medioambiente, las personas y sus bienes”.

Cabe consignar que la inscripción de postulantes a los diferentes cargos se desarrolla en el sitio www.conaf.cl, donde los interesados deben rellenar los formularios y adjuntar la documentación requerida.

PURANOTICIA