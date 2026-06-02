''Ya es tiempo que el Presidente supere al Gobierno anterior": Diputada González critica falta de anuncios concretos en Cuenta Pública

La diputada del Partido Comunista por la región de Valparaíso, Sofía González, entregó en Puranoticia.cl un duro balance tras la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Para la parlamentaria, la instancia careció de soluciones reales para los problemas cotidianos de la ciudadanía en materias clave como seguridad, salud y economía.

A juicio de González, el discurso presidencial abusó de la confrontación con la administración pasada. Al respecto, la legisladora fue tajante en señalar que “ya es tiempo que el presidente de la República supere al gobierno anterior”. En esa misma línea, criticó la falta de foco actual: “Deje atrás un poco esta retórica de echarle la culpa al gobierno anterior por todo lo que hacen o lo que no hacen y que se hagan cargo del país que tienen que gobernar”.

La representante del Distrito 6, además, arremetió contra la propuesta tributaria del Ejecutivo, calificándola abiertamente como un "mal proyecto" para el país. González relató sus reparos tras reunirse con la Cámara de Comercio de Quillota, donde constató la preocupación de los emprendedores locales. “Nosotros hemos planteado que este es un mal proyecto, porque los principales beneficios y lo que van a dejar de recaudar, está concentrado en el único 1% más rico de este país (...) versus toda la carga que ahora se están llevando las pymes y familias”, denunció, criticando también la falta de diálogo con expertos y gremios antes de que la iniciativa fuera enviada al Senado.

ACUSACIONES DE IMPROVISACIÓN

En materia de orden público, la parlamentaria apuntó a un déficit estructural en la gestión. “No tenemos, hasta ahora, plan de seguridad, y el que hay, al parecer, era el plan del presidente Gabriel Boric”, afirmó González, sumando a ello que los recientes cambios de gabinete en la cartera evidencian “que no había plan, que hay improvisación”.

Finalmente, al ser consultada sobre cómo resumiría este primer mensaje presidencial en una sola frase, la legisladora concluyó que la cuenta pública se caracterizó por tener “harto eslogan, harta consigna, poca empatía y pocas medidas concretas”.

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