Tercer aniversario del helipuerto del Hospital Fricke: ya suma 10 activaciones para traslados médicos de emergencia este año

El helipuerto del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar inició sus operaciones el 2023, consolidándose actualmente como una de las herramientas más importantes, ya que permite entregar atención oportuna a pacientes tiempo – dependientes de toda la región, que requieran un trasplante o ser evacuados a otros puntos del país para procedimientos médicos de emergencia. Solo este año ya ha sido utilizado en 10 oportunidades.

Está ubicado en el octavo piso y cuenta con una loza impermeable de 22,7 por 22,7 metros y una rampa de acceso, optimizando su uso y los traslados, que en ocasiones, no están supeditados únicamente a la red del Servicio de Salud, sino también a instituciones externas que lo requieran, en beneficio de la comunidad.

Pablo Castillo, encargado (s) de la Unidad de Control Centralizado, detalló que "el helipuerto, dado que el hospital, es el establecimiento base del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP), presta un importante apoyo logístico a toda la región. Actualmente lo que va del 2026 tenemos 10 activaciones ya, algunas bastante importantes como fue hace poco el traslado de un paciente del interior de la región para recibir un trasplante renal, y además prestando servicio a distintas instituciones, Carabineros de Chile, equipo SAMU, traslado de doctores a procedimientos, y particulares también”.

El profesional agregó que "uno de los sistemas principales es un circuito cerrado de televisión el que incluye un par de cámaras del helipuerto lo que nos genera una vista completa del desarrollo de la actividad. Con eso nosotros vamos haciendo seguimiento y un respaldo de cada evento y activación del helipuerto que está operativo 24/7 según se requiera. Coordinamos también con las unidades de Higiene y Seguridad, de Servicios Generales -del cuál dependen los guardias de seguridad-, y la U. de Corrientes Débiles que hacen detención del ascensor exclusivo que tiene el octavo piso del edificio, para el traslado de pacientes y el personal que están haciendo uso del helipuerto”.

Para la subdirectora médica (s), Dra. Denisse Cataldo, "cuando tenemos pacientes de gravedad, que estén quizá lejos del hospital o con compromiso vital, cada minuto cuenta y llegar en los tiempos adecuados es fundamental”.

El helipuerto está diseñado bajo una norma internacional que permite únicamente que aterricen helicópteros y de hasta cierta capacidad. El espacio cumple con todos los protocolos para su uso y está destinando a procedimientos de salud.

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