Crisis de la pesca artesanal en Papudo: 85 trabajadores solo pudieron salir tres días al mar en julio y piden apoyo al Gore

Solo tres días pudieron salir a trabajar durante julio los pescadores artesanales de Papudo debido a las condiciones marítimas que afectaron a la zona, una situación que encendió las alertas en el Municipio por el impacto que está generando en los ingresos de las familias que dependen de esta actividad.

Según lo informado por la casa edilicia, la afectación alcanza a los 72 pescadores registrados en el Sindicato de Papudo y a otros 13 pertenecientes al Sindicato Las Salinas, sumando 85 trabajadores. El antecedente cobra especial relevancia considerando que el tramo predominante entre los pescadores corresponde al 40% del Registro Social de Hogares.

Ante este escenario, el Municipio puso los antecedentes en conocimiento del core Juan Ibacache, a fin de que pueda elevar la situación al interior del Gobierno Regional de Valparaíso para evaluar alternativas extraordinarias de apoyo para mitigar las consecuencias económicas derivadas de la disminución de las jornadas de pesca.

“Tres días de trabajo en un mes no alcanzan para sostener a una familia. Detrás de ellos hay hogares que dependen de lo que se logra extraer del mar y que durante julio vieron prácticamente paralizada su fuente de ingresos”, señaló la alcaldesa Claudia Adasme.

La jefa comunal agregó que “estamos solicitando que esta realidad sea considerada y que podamos evaluar junto al Gobierno Regional algún mecanismo extraordinario de apoyo y, dado que no podemos controlar las condiciones del mar, sí podemos actuar frente a las consecuencias económicas que están enfrentando nuestros pescadores y sus familias”.

Asimismo, Adasme advierte que la reducción de las jornadas extractivas no solo impacta los ingresos directos de los pescadores, sino también a otras actividades y servicios asociados a la pesca artesanal.

En ese sentido, planteó que el problema adquiere una dimensión económica y social, considerando el peso histórico que mantiene la actividad pesquera en Papudo y la dependencia que existe de las condiciones marítimas para generar ingresos.

PURANOTICIA