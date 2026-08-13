Gendarme fue baleado por funcionario de la PDI tras altercado en plena vía pública de Valparaíso

Un gendarme fue baleado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Valparaíso.

Este hecho se produjo la noche de este jueves en el sector de Caleta El Membrillo, en el cerro Playa Ancha.

El herido que se encontraba de franco, estaba sosteniendo una discusión en plena vía pública con una mujer que sería su esposa, quien también pertenece a la misma institución.

El detective que también estaba de franco y transitaba por el sector, intercedió en el conflicto que habría escalado, por lo que el gendarme lo intentó atacar.

En ese instante, es que el integrante de la PDI hizo uso de su arma de fuego y disparó en una pierna contra el cabo.

El herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Carlos Van Buren de la Ciudad Puerto, manteniéndose fuera de riesgo vital.

La Fiscalía instruyó que las diligencias respectivas queden a cargo de Carabineros y estableció que ambos involucrados se mantengan en calidad de detenidos.

(Imagen referencial)

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