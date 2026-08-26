Vuelven las marejadas a las costas de la región de Valparaíso: revisa aquí los horarios de mayor intensidad del fenómeno

Una nueva condición de marejadas afectará durante los próximos días al litoral de nuestro país, incluyendo las costas de la región de Valparaíso, debido a la influencia de un activo sistema frontal que se desplazará por el sector sur del país.

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó que el fenómeno se desarrollará entre este miércoles 26 y el viernes 28 de agosto, con marejadas provenientes del oeste/suroeste que abarcarán desde el Golfo de Penas hasta Arica, además del archipiélago Juan Fernández.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que "debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del oeste a suroeste a contar del miércoles 26 de agosto en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

De acuerdo con la autoridad marítima, "se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 10:00 y 11:00 horas como marea primaria y entre las 22:00 y 23:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al 23º aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año".

Ante esta condición marítima, la Autoridad Marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, especialmente en aquellos sectores donde el oleaje pueda alcanzar mayor altura y fuerza. En ese sentido, se recomendó evitar el tránsito por sectores rocosos y no ingresar al mar mientras se mantenga el evento de marejadas, debido al riesgo que representa el fuerte oleaje y sus rompientes.

Asimismo, recordaron que no se deben desarrollar actividades náuticas o deportivas sin la debida autorización, reforzando la necesidad de respetar las medidas de seguridad establecidas para este tipo de fenómenos.

El aviso se mantendrá vigente hasta el viernes 28 de agosto, periodo en el que las condiciones del mar estarán determinadas tanto por el sistema frontal como por los vientos locales y el comportamiento de las mareas en nuestro país.

INICIO DEL EVENTO

Juan Fernández: Miércoles 26 de agosto (PM).

Golfo de Penas hasta Constitución: Miércoles 26 de agosto (PM).

Constitución hasta Coquimbo: Jueves 27 de agosto (AM).

Coquimbo hasta Arica: Jueves 27 de agosto (PM).

FIN DE LAS MAREJADAS

Juan Fernández: Jueves 27 de agosto.

Golfo de Penas hasta Constitución: Jueves 27 de agosto.

Constitución hasta Arica: Viernes 28 de agosto.

PURANOTICIA