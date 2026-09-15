SAMU prepara traslado de pacientes críticos por traslado al Hospital Marga Marga: habrá ambulancias UCI y urgenciólogos

Ambulancias avanzadas, equipamiento similar al de una UCI y médicos urgenciólogos para trasladar pacientes críticos sin reducir el estándar de cuidado, es el aporte fundamental de SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) al próximo traslado del Hospital de Quilpué al Hospital Provincial Marga Marga.

Este sistema público de emergencias médicas prehospitalarias, al que se accede llamando al 131 y que funciona todos los días del año, cuenta en el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca con un Centro Macroregulador, bases en Viña del Mar, Quillota, La Ligua y Quintero, así como otras células territoriales a través de las cuales se coordina la atención de accidentes, descompensaciones graves y catástrofes mayores.

El Dr. Jorge del Campo, director de SAMU, explicó que “tenemos un médico interventor disponible para la red, los casos más críticos. Tenemos equipamiento, tanto de ventilación mecánica, drogas vasoactivas, bombas de infusión. En el fondo, asemejan, más o menos, el trabajo que hace una UCI. Entonces, en esas condiciones, lo que podemos hacer es, básicamente, mantener el mismo nivel de resguardo, el mismo nivel de tratamiento y de cuidado del paciente que está en una UCI que cuando lo trasladamos”.

Hoy, en el Hospital de Quilpué hay un promedio de 6 camas UCI y 12 de UTI, de los cuales unos 10 pacientes requerirían traslado de alta complejidad al momento de la apertura. “En esos términos, como es de esa complejidad, lo que vamos a hacer ese día, justamente, es poner a disposición nuestro staff médico de urgenciólogos para que colaboren ese día en traslado al paciente de hospital a hospital”, afirma el urgenciólogo.

Debido a esas condiciones, el SSVQP solicitará apoyo a sus pares, como SAMU Metropolitano, SAMU Aconcagua y SAMU Litoral, además de sus bases, tanto para el ejercicio mismo como para mantener la atención prehospitalaria activa en una región donde los accidentes ocurren todos los días.

Una de esas bases es SAMU Marga Marga, que ya se está preparando para el traslado de pacientes críticos al nuevo hospital mediante simulacros y coordinación con otras bases y equipos. Se espera que la unidad esté operativa antes del traslado, con un puesto médico avanzado en el hospital y al menos dos móviles destinados específicamente a la actividad.

Patricio Espinoza, supervisor de la base Marga Marga, comentó que “la relevancia de esta unidad es que se divide en 2 bases. Tenemos una base satélite que ya está funcionando desde el 2024, y que está ubicada acá en Belloto Sur, y la base grande que va a estar dentro del Hospital Marga Marga, y que va a abarcar también sectores como Villa Alemana, Peñablanca Limache, Olmué, que son lugares que son de difícil acceso para la comunidad, que pueda tener una atención prehospitalaria”.

Para el día del traslado, la base contará con un aumento de dotación de enfermería y cuatro móviles avanzados “bajo la jefatura correspondiente de intervención de la evaluación médica, y va a estar comandado también a través de un puesto médico avanzado, que va a estar apostado en el hospital Marga Marga, donde se van a generar las gestiones y las coordinaciones relativas a este traslado de pacientes”.

“Nuestra premisa es nunca bajar el estándar de cuidado de un paciente crítico”, finalizó el director de Samu, relevando el compromiso de esta Unidad, presente en todo el territorio de la red de salud, con el cambio al nuevo Hospital Provincial Marga Marga.

PURANOTICIA