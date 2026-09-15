Motociclista pierde la vida tras chocar contra una barrera de seguridad y un poste en Zapallar

Un motociclista falleció la noche de este martes tras un accidente que se registró en el sector de La Foresta, en la comuna de Zapallar, región de Valparaíso.

El conductor habría perdido el control del vehículo, impactando contra una barrera de seguridad y luego con un poste.

Debido a la violencia del impacto, el motorista perdió la vida en el mismo lugar de la emergencia, en el kilómetro 1 de la ruta E-46.

Hasta el sitio llegaron funcionarios de Carabineros y personal de Seguridad Municipal.

Cabe indicar que la víctima se trataría de un exfuncionario del municipio de Zapallar.

(Imagen: @LaLiguaNoticias)

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