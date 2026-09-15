Entregan recomendaciones para almacenar correctamente los medicamentos en la casa

Una serie de recomendaciones entregó el químico farmacéutico del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, Francisco Álvarez, quien aseveró que la efectividad de los medicamentos se ve afectado por factores medioambientales, entre ellos: su almacenamiento.

El profesional señaló que "el lugar más seguro para guardar los medicamentos son lugares secos, lejos de la exposición solar y también lejos de la humedad. Por ejemplo, algún cajón o incluso en el clóset, pero hay que evitar guardar medicamentos en la cocina o en el baño porque tienen altas temperaturas y humedad".

El especialista explicó que su presencia en estos lugares "puede afectar la composición de los medicamentos, afectando su efectividad, o también se pueden crear sustancias tóxicas que pueden afectar a su salud”.

Otro de los tópicos argumentados por el químico farmacéutico fue el fraccionamiento de los medicamentos, señalando expresamente que debe ser indicado por un médico, solo si el fármaco puede dividirse en dos partes. Si es así, debe realizarse por personal capacitado, no en sus domicilios, pues se podría fraccionar de manera errónea, afectando el tratamiento en cuestión.

Finalmente, respecto al uso de pastilleros, Álvarez expresó que “no lo recomiendo mucho, básicamente porque hemos visto cómo personas mayores, sobre todo, mezclan los medicamentos y, a veces, por error, toman medicamentos que no corresponden o toman una dosis mayor de la que deben tomar. En ese sentido, es importante mantener los medicamentos dentro de sus envases originales”.

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