Volvió la reconstrucción de papel a Viña del Mar: Seremi anuncia "gran proceso" en El Olivar, pero sin cifras ni proyectos concretos

A dos años y medio del megaincendio que devastó sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, la reconstrucción sigue enfrentando una brecha entre los anuncios administrativos y la materialización de viviendas para las familias damnificadas. El escenario quedó nuevamente expuesto luego de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, informara un 70% de subsidios asignados frente a un 25% de avance físico.

Esta diferencia vuelve a instalar el concepto de “reconstrucción de papel” utilizado durante el proceso para cuestionar que la entrega de subsidios sea presentada como avance, cuando no se trata más que un papel firmado con el compromiso de avanzar en obras; todo esto que todavía no se traduce necesariamente en casas construidas.

En este contexto, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, aseguró que la cartera que lidera en la región está trabajando para acelerar el proceso y anunció para los próximos meses un “gran proceso de reconstrucción” en El Olivar, aunque sin entregar cifras concretas sobre las viviendas que se sumarían, proyectos habitacionales específicos o fechas de inicio y término de las eventuales obras.

“Nosotros estamos trabajando como ministerio en la aceleración de la reconstrucción. (...) En el caso de El Olivar, nosotros a través de la entidad patrocinante Serviu, que es la que ha tomado los casos de las familias de damnificados de El Olivar, tenemos más de 480 familias vinculadas y estamos en distintas etapas de los procesos, ya sea en la Dirección de Obras o en el proceso de calificación para, en este último trimestre, poder avanzar con un gran proceso de reconstrucción en El Olivar”, afirmó.

UN ANUNCIO SIN DETALLES

La promesa de acelerar el proceso vuelve a poner el foco sobre una pregunta que las familias damnificadas arrastran desde el megaincendio de febrero de 2024: cuándo los anuncios se convertirán efectivamente en viviendas construidas.

Consultado por lo que han debido enfrentar las familias durante estos dos años y medio tras la tragedia que le costó la vida a 138 personas, Ruiz reconoció la angustia provocada por la espera y aseguró que aquello constituye un motivo para acelerar los trabajos.

“Para nosotros, la angustia de las familias damnificadas y lo que han tenido que esperar, más todo el trauma de la pérdida de una experiencia tan terrible como el incendio del 2024, para nosotros constituye un motor que nos impulsa a avanzar más rápido”, sostuvo la autoridad ministerial en la región de Valparaíso.

Sin embargo, el anuncio volvió a quedar planteado en términos generales, sin que el seremi entregara una cifra de nuevas viviendas, identificara un proyecto habitacional específico que vaya a comenzar durante el trimestre o precisara un calendario concreto para la ejecución de las obras: "En este último trimestre del 2026 nosotros vamos a aperturar un gran proceso de reconstrucción sobre los cuales solo puedo adelantar que va a ocurrir”, agregó, sin dar cuenta de ningún detalle.

La falta de precisiones adquiere particular relevancia en El Olivar, donde las familias han debido enfrentar la paralización de obras y un proceso de judicialización derivado del término anticipado de contratos relacionados con la reconstrucción.

17 VIVIENDAS EN OBRAS

Frente a la afirmación de que las obras permanecen suspendidas en el sector, Ruiz matizó el escenario y aseguró que existen algunos proyectos que ya comenzaron.

"Hay algunas que están dentro de un proceso judicial, pero también hay proyectos que ya han empezado. Concretamente tenemos 17 viviendas hoy en día que ya están siendo reconstruidas, pero durante este último trimestre se va a sumar una gran cantidad mediante un proceso de reconstrucción”, afirmó el seremi Minvu.

No obstante, nuevamente evitó precisar cuál será esa “gran cantidad” de viviendas que, según anticipó, se sumará durante el último trimestre. Al respecto planteó que "estamos con todo el foco puesto en que en el último trimestre vamos a poder impulsar este proceso. Más adelante podemos dar detalles más precisos”.

Así, mientras el balance ministerial habla de un 70% de subsidios asignados y un 25% de avance físico, el principal anuncio realizado ahora para El Olivar vuelve a situarse en el terreno de lo que se espera ejecutar y no de obras que puedan ser verificadas.

Es precisamente esa distancia entre subsidios asignados, procesos administrativos y viviendas efectivamente construidas la que vuelve a hacer aparecer la expresión “reconstrucción de papel”. Un concepto que, en este caso, no apunta a desconocer los trámites realizados por el Ministerio, sino a poner en cuestión cuánto de ese avance administrativo se ha transformado efectivamente en soluciones habitacionales.

RECEPCIONADAS VS OBRAS

Consultado directamente por las cifras de la reconstrucción en Viña del Mar, Ruiz sostuvo que existen viviendas recepcionadas y otras que han iniciado obras, pero no entregó durante el punto de prensa un desglose numérico que permitiera contrastar esos avances con el porcentaje informado previamente por el ministro Poduje.

“Nosotros tenemos un conjunto importante de viviendas que están recepcionadas y otras que han iniciado obras. Y entre esas dos están las cifras que ha planteado el ministro”, explicó el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo.

Por último, la autoridad agregó que el Ministerio de Vivienda está realizando adecuaciones junto al Serviu para acelerar los procesos en distintos sectores afectados por el incendio, entre ellos El Olivar, Villa Independencia, Lomas Latorre, Manuel Bustos y los sectores de población Argentina y Pompeya, en Quilpué.

“La reconstrucción tiene la complejidad de que hay distintos tipos de situaciones urbanas que requieren distintos tipos de estrategia”, señaló, derivando las consultas de mayor precisión al nuevo director del Serviu, Víctor Reinoso.

De esta manera, el último trimestre del presente año aparece como el nuevo plazo comprometido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para acelerar la reconstrucción en El Olivar. Por ahora, sin embargo, el anuncio se mantiene sin cifras concretas sobre las viviendas que se incorporarán ni un calendario detallado de ejecución, mientras las familias damnificadas siguen esperando que los avances administrativos se traduzcan finalmente en obras y no en una reconstrucción de papel.

PURANOTICIA